Felanitx obtient les trois points à domicile après avoir dépassé Esporles (3-0)

13/06/2021 à 14:38 CEST

le Félanitx consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Esporles lors de la réunion tenue dans le C’est Torrento ce samedi. le Félanitx voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Llosetense par un score de 2-0. Pour sa part, Esporles perdu par un score de 0-4 lors du match précédent contre Ferriolense. Avec ce marqueur, l’équipe Felanigens est deuxième, tandis que le Esporles il est dixième après la fin du match.

La rencontre a commencé du bon pied pour lui Félanitx, qui a tiré le coup de canon sur le C’est Torrento à travers un peu de Bassin peu de temps après le début du match, plus précisément à la troisième minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 1-0.

Après la moitié du duel, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe Felanigense, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Jaume à 58 minutes. L’équipe à domicile a marqué à nouveau, augmentant l’écart pour porter le score à 3-0 grâce à un double but de Jaume à la minute 63, concluant le match avec un score final de 3-0.

Le technicien de la Félanitx, Paco Navarrete, a donné accès au champ à Béas, Mohamed Aouaj, Sorell, Santiago Oui Alhama remplacement Riad Chakroun, Garcia, Ait Saïd Houssam, Assane Oui Jaume, tandis que de la part du Esporles, Isidro Marin remplacé González pour Rocheux.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Fosse.

Avec ce résultat, le Félanitx il reste 38 points et le Esporles avec neuf points.

Le lendemain, l’équipe de Paco Navarrete affrontera Binissalem, Pendant ce temps, il Esporles d’Isidro Marín sera mesuré par rapport Cardassar.

Fiche techniqueFélanitx :Mingo, Vergarachea, Ait Said Houssam (Sorell, min.72), Iniesta, Carlos, Riad Chakroun (Beas, min.45), Julià, Cuenca, Assane (Santiago, min.72), Jaume (Alhama, min.75) et Garcia (Mohamed Aouaj, min.64)Esporles :Ianis Ballester, Carbonell, Daniel, Mascaro, Pit, Ignacio, Jordi Pujol, Tomas, Vidal, Contreras et Fragoso (Gonzalez, min.61)Stade:C’est TorrentoButs:Cuenca (1-0, min. 3), Jaume (2-0, min. 58) et Jaume (3-0, min. 63)