Felanitx remporte la victoire à domicile contre Alcudia (1-0)

29/05/2021 à 21:18 CEST

le Félanitx a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Alcúdia, qui a battu 1-0 ce samedi dans le C’est Torrento. le Félanitx Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Santa Catalina Athlétique. Du côté des visiteurs, le Alcúdia remporté à domicile 2-1 leur dernier match dans la compétition contre Ferriolense. Après le duel, l’équipe Felanigense est deuxième, tandis que le Alcúdia il est cinquième après la fin du match.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer de but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe Felanigense, qui a ouvert son tableau d’affichage avec un but de Riad Chakroun à la 59e minute, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-0.

L’entraîneur de la Félanitx a donné accès à Sarmiento, Jaume, Béas et Iniesta pour Julia, Mohamed Aouaj, Bassin Oui Garcia, Pendant ce temps, il Alcúdia a donné le feu vert à Mohamed Doudouch, Payeras, Fernandez, Xumet Oui Markitos, qui est venu remplacer Palou, Pons, Arbalétriers, Christian Oui Alexandre.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été donnés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Assane et carton rouge à Jorge. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Palou, Ruben, César Ruiz, Payeras Oui Mario S.

Avec ce résultat, le Félanitx il obtient 35 points et le Alcúdia avec 28 points.

Le lendemain, l’équipe Felanigense jouera à l’extérieur contre le Llosetense, Pendant ce temps, il Alcúdia cherchera le triomphe dans son stade devant Cardassar.

Fiche techniqueFélanitx :Mingo, Carlos, Ait Said Houssam, Riad Chakroun, Vergarachea, Mohamed Aouaj (Jaume, min.74), Cuenca (Beas, min.87), Assane, Julià (Sarmiento, min.69), Garcia (Iniesta, min.87 ) et cryptéAlcúdia :Nico Fernandez, César Ruiz, Ballesteros (Fernandez, min.82), Cristian (Xumet, min.82), Mario S., Alejandro (Markitos, min.87), Jaume, Ruben, Sergio, Pons (Payeras, min.62) ) et Palou (Mohamed Doudouch, min.62)Stade:C’est TorrentoButs:Riad Chakroun (1-0, min 59)