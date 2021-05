Felanitx remporte une victoire au stade Esporles (0-3)

08/05/2021 à 19:40 CEST

le Felanitx a montré sa meilleure version lors du match joué dans le Esporles contre Esporles, qui s’est terminée par une victoire (0-3). le Esporles voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Ferriolense par un score de 3-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Felanitx a remporté à domicile 2-0 son dernier match du tournoi contre Llosetense. Avec ce résultat, l’ensemble sporleri est dixième, tandis que le Felanitx il est deuxième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Felanitx, qui a tiré le pistolet de départ sur le Esporles grâce à l’objectif de Ait Said Houssam à la minute 17. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe Felanigense, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce à un but de Riad Chakroun quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la minute 50. Plus tard, l’équipe visiteuse a marqué, augmentant le score avec un but de Vergarachea à la minute 75. Enfin, le duel s’est terminé par un 0-3 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Esporles a donné accès à Jordi Pujol, Marc Sintes, Ferrà, Carbonell Oui Croix pour Rocheux, Prendre, Ianis Ballester, Daniel Oui Contreras, Pendant ce temps, il Felanitx a donné le feu vert à Beas, Mohamed Aouaj, Sorell Oui Santiago pour Assane, Bassin, Garcia Oui Riad Chakroun.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ianis Ballester Oui Ferrà par l’équipe locale déjà Riad Chakroun par l’équipe Felanigens.

Avec ce résultat, le Esporles est laissé avec huit points et le Felanitx obtenez 29 points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Cardassar, Pendant ce temps, il Felanitx jouera contre lui Binissalem.

Fiche techniqueEsporles:Xavi, Daniel (Carbonell, min.78), Ianis Ballester (Ferrà, min.78), Mascaro, Pit, Sebas, Tomas (Marc Sintes, min.60), Vidal, Contreras (Cruz, min.78), Munar et Fragoso (Jordi Pujol, min.60)Felanitx:José Alfonso, Vergarachea, Ait Said Houssam, Carlos, Riad Chakroun (Santiago, min 85), Cuenca (Mohamed Aouaj, min 77), Assane (Beas, min 69), Tolo, Cifré, Sarmiento et Garcia (Sorell, au minimum 85)Stade:EsporlesButs:Ait Said Houssam (0-1, min.17), Riad Chakroun (0-2, min.50) et Vergarachea (0-3, min.75)