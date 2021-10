Feliciano López brille à ses débuts à Alicante

10/12/2021 à 20:07 CEST

Feliciano López gagné par 6/3 et 6/1 contre l’Italien Roberto Marcora à ses débuts dans le Alicante Ferrero Challenger auquel il s’est joint par invitation après être tombé à Indian Wells.

Pour sa part, Nicolas Alvarez Varona Il est tombé contre l’Indien Bajali dans un match serré pour 5/7 6/4 6/4, tandis que celui qui a réussi à montrer son meilleur tennis et à garantir un Espagnol de plus au troisième tour était l’Elche. Mario Villela. Le joueur formé à l’Académie Juan Carlos Ferrero, a affirmé son statut local et a battu l’Ukrainien Kravchenko par 6/3 et 6/2.

Les doubles ont également été bons pour les Espagnols. Fernando Verdasco avec le joueur de l’académie Emilio Nava, ils ont battu le couple Sancic-Sitak dans le super tie-break décisif 6/3 4/6 10/6.

L’actuel Champion Umag 250, David Vega, a dû moins souffrir. Le match de mercredi verra l’Allemand Oscar Otte contre l’Italien Thomas Fabbiano, le vétéran Denis Istomin contre Denis Yevseyev et Fernando Verdasco, qui affrontera le Français Constant Lestienne pour une place en quarts de finale.