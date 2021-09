Feliciano López et Alejandro Davidovich joueront la finale de la Copa del Rey

10/09/2021 à 22:54 CEST

Feliciano Lopez et Alejandro Davidovitch Ils disputeront la finale de la quatre-vingt-seizième édition de la Copa del Rey de Tenis, qui se déroule à Huelva, après avoir battu respectivement Álvaro López San Martín et l’Italien Andreas Seppi.

López est devenu finaliste après avoir remporté 3-6, 6-3 et 10-6 dans le bris d’égalité du « supertiebreak » après une heure et 13 minutes de jeu face à López San Martín sur le court 1 du Recreativo de Huelva.

Davidovitch Il se battra pour soulever le plus vieux tournoi d’Espagne après avoir remporté plus clairement la deuxième demi-finale, 6-2 et 6-3 en une heure et 12 minutes de jeu.

Dans la première demi-finale, Álvaro López San Martín a réussi au sixième match à briser le service de Feliciano López et à briser l’égalité. Puis, avec son service, il a confirmé sa supériorité et avec un magnifique parallèle à la ligne il a placé le score à 5-2.

Feliciano a évité avec son service que le premier set lui ait échappé en mettant le 5-3, mais Álvaro López l’a réussi avec un match nul pour 6-3 après 29 minutes de jeu.

Dans le deuxième set, Feliciano a pris l’initiative. Avec de bons services et des chutes habiles, l’homme de Tolède a contré le jeu de López, qui a dominé avec le droit du fond du terrain, bien que le Catalan ait également été précis au filet.

L’égalité a été brisée lors du huitième match, au cours duquel Feliciano a brisé le service de Lopez et l’a porté à 5-3. Puis il n’a pas hésité avec son service et, avec un service direct, il a remporté le deuxième set et égalisé la demi-finale après 36 minutes de jeu.

Le duel s’est décidé dans le ‘supertiebreak’, joué à 10 points. Alvaro López Il est allé 3-1 à partir d’un coup d’envoi direct et a étendu l’avance à 6-2 avec une double faute et un échec clair de Feliciano. Mais l’homme de Tolède n’a pas abandonné et avec deux bons services et un grand coup droit il est passé à 6-5. Puis un échec de López San Martín a conduit à l’égalité à six.

Avec cette inertie, Feliciano a pris un autre grand coup et avec un service et une volée, il a établi le 8-6, ajoutant ainsi six points consécutifs. Ils en ont enchaîné deux autres avec deux à jouer pour le 10-6 final après neuf minutes intenses.

Le compagnon de Feliciano sera Alejandro Davidovich, qui a réalisé un excellent match contre Andreas Seppi.

Davidovitch il n’a pas fallu longtemps pour jouer dans la première pause de service. C’était au troisième match grâce à ses tirs puissants et précis. Puis il a défendu son service à blanc pour aller 4-1. Seppi a réagi au match suivant (4-2), mais l’Italien n’a pas pu remettre en cause le jeu solide du joueur de Malaga malgré la prolongation du septième échange du match.

Dans la suite, Davidovich a de nouveau brisé le service de Seppi et avec un excellent ballon sur la ligne de fond, il a remporté le premier set 6-2 après 32 minutes de jeu.

Dans le deuxième set, 3-3, avec Seppi au service, c’était très égal, mais sur la piste rapide, Davidovich est revenu pour prendre l’avantage et avec cette inertie et une main droite dévastatrice, il a cassé le service de son adversaire et placé le 5-3.

Au service, il certifie sa victoire et se rend en finale, non sans émotion. A 40-0 il a fait trois fautes directes consécutives, ce qui a conduit à plusieurs égalités avec fautes et des succès applaudis distribués. Au moment clé, le joueur de Malaga a su enchaîner deux droits gagnants à 6-3 en 40 minutes pour devenir finaliste.