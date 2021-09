Felicitas Flores, la jeune footballeuse qui bat tous les records

21/09/2021 à 18:56 CEST

Felicitas Flores a dépassé Messi et Neymar et est devenue la Plus jeune footballeur à signer un contrat avec Nike, avec seulement huit ans. Le jeune joueur d’Estudiantes s’est vu proposer un contrat de trois saisons.

Elle et la famille étaient très enthousiastes après l’offre de Nike : “Jusqu’à l’âge de six ans, je n’avais jamais joué avec d’autres filles. Aujourd’hui, nous sommes très heureux que plus de filles la regardent et se battent pour leurs rêves“Son père a expliqué dans une interview à Clarin. De son côté, Felicitas l’a également annoncé sur les réseaux sociaux.”Le plus beau, c’est qu’il est écrit « footballeur ». Merci à tous ceux qui soutiennent mon rêve.“, a écrit.

Pour mon idole, peu importe combien mes parents me disent qu’ils ne vont pas le voir, je lui dédie ma vidéo.Messi 💖 pic.twitter.com/o6EF7zRB6P – Felicitas Flores Mussi (@ FelicitasF10) 26 mai 2021

Flores est actuellement membre de la ccatégories inférieures des Estudiantes de Plata et dans les réseaux sociaux, il montre généralement sa passion pour le ballon. En effet, l’une des dernières vidéos était consacrée à Leo Messi, un détail auquel l’Argentin n’a pas hésité à répondre : “Merci beaucoup pour votre dévouement. J’ai vu la vidéo et je l’ai adorée, vous êtes un génie”écrivit l’Argentin.

Ce sont les parents qui se sont efforcés de lui montrer une réalité à laquelle Felicitas était étrangère : “On voulait qu’il voie qu’il y avait un autre type de football. Jusqu’à ses 6 ans, il n’avait jamais vu de filles jouer, donc en 2019 , Nous l’avons emmenée à l’école de football des petites filles à Estudiantes de La Plata“il s’est souvenu.”Un nouveau monde s’est ouvert à lui, de penser non seulement que les garçons jouaient mais aussi que les filles pouvaient le faire& rdquor;, a-t-il conclu.