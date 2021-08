“Félicitations à Fernando, je lui dois aussi cette victoire”

in

01.08.2021 à 19:16 CEST

.

Le français Esteban Ocon (Alpine), qui en remportant le Grand Prix de Hongrie ce dimanche, onzième de la Coupe du monde, a réalisé son première victoire en Formule 1, il a tenu à « féliciter » son partenaire, le double champion du monde espagnol Fernando Alonso, car “cette victoire lui est aussi” due “.

Ocon, 24 ans, s’impose devant l’Allemand Sebastian vettel (Aston Martin) et anglais Lewis Hamilton (Mercedes) -nouveau leader du Championnat du Monde- une course dans laquelle son partenaire, le double champion du monde asturien, qui s’est terminé cinquième après une autre performance magistrale dans laquelle il a bloqué la Mercedes du septuple champion britannique pendant plus de dix tours avec son Alpine, l’empêchant d’améliorer la troisième place finale.

“Quel moment, c’est étonnante, je ne peux pas décrire à quel point je me sens bien pour remporter cette victoire, qui est ma première en F1 ; et le premier pour Renault depuis son retour en Formule 1 », a déclaré Ocon dès sa descente de voiture au Hungaroring.

“Que dire, félicitations à Fernando, car je lui dois aussi cette victoire. travail fantastique, au profit de l’équipe “, a déclaré Ocon, qui est désormais onzième du Championnat du monde avec 39 points, trois de plus que le pilote asturien, élu ” Pilote du jour ” lors de la dernière course avant les vacances dans la catégorie reine. .

“Fernando a fait un excellent travail, comme toute l’équipe, que je tiens à remercier pour toute la confiance et la confiance qu’ils ont en moi” ; dit Ocon. “L’équipe croyait et maintenant nous arrivons peu à peu à l’endroit où nous devons être ; Vettel m’a mis beaucoup de pression, mais j’ai tenu aussi longtemps que j’ai pu et au final, c’est la victoire », a déclaré le Français, né il y a 24 ans à Evreux, qui, interrogé à nouveau sur son coéquipier asturien, a souligné que « C’est sensationnel de travailler avec lui. » « C’est fantastique de travailler avec Fernando, il l’est depuis le début de la saison ; Nous avons travaillé très dur pour faire avancer l’équipe », a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens m’avaient dit des choses sur lui, mais tout était faux, parce que Fernando est un gars formidable “, a déclaré Ocon, qui a déclaré qu’il ne célébrerait pas ce soir à Budapest, car il vole ” bientôt chez lui “, mais a admis qu’il passera ” un bon lundi “.