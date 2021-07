Félicitations à l’équipage d’Indian Railways pour avoir sauvé la vie de plusieurs passagers ; voici ce qui s’est passé

Malgré le freinage immédiat, le moteur a déraillé avec deux jeux de roues en raison de la boue et des blocs de terre mélangés sur la piste.

L’équipage d’Indian Railways sauve plusieurs vies ! Récemment, le pilote de locomotive, le pilote de locomotive adjoint et le gardien du train numéro 01134 Mangaluru Junction-Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ont fait preuve d’un courage et d’une présence d’esprit exemplaire en prenant des mesures rapides pour sauver plusieurs passagers. Selon une déclaration de South Western Railways, le 23 juillet 2021, vers 6 h 10, alors qu’il conduisait le moteur de ce train de Kulem vers Castle Rock près de la section Dudhsagar-Sonaulim, le pilote de Loco Ranjeet Kumar a observé qu’en raison des récentes fortes pluies continues, la boue glissait devant la voie ferrée depuis les parois latérales de la colline à côté de la voie ferrée. Pour éviter tout incident, il a immédiatement appliqué les freins d’urgence et a immobilisé le train en marche. Malgré le freinage immédiat, le moteur a déraillé avec deux jeux de roues en raison de la boue et des blocs de terre mélangés sur la piste.

Le pilote de la locomotive a ensuite informé le chef de gare de Dudhsagar de la même chose, pour donner un message au bureau de contrôle à Hubballi. Lorsqu’il a remarqué que le frein d’urgence était serré, le garde du train Shailder Kumar a serré les freins à main sur la fourgonnette de freinage, qui se trouve la plus grande partie à l’arrière du train, puis s’est dirigé vers la locomotive. Parallèlement, les assistants des pilotes de locomotive des locomotives de tête et de banque ont été chargés par le garde et le pilote de locomotive de placer des détonateurs à une distance stipulée sur la voie ferrée à l’avant et à l’arrière, ainsi que de sécuriser le train en attachant des chaînes à la voie ferrée. , placer des patins de roues, etc., selon le protocole de sécurité standard du transporteur national.

Shailender et Ranjeet ont vu que de la boue et de la gadoue tombaient également de la pente abrupte de la colline à côté de la voie sur les autocars immédiatement arrière vers le moteur avant. Pour assurer la sécurité des passagers, ils ont déplacé les voyageurs des trois premières voitures du train vers les voitures arrière, ainsi que dételé ces voitures du reste du train. L’équipage des chemins de fer indiens a suivi les instructions du bureau de contrôle divisionnaire de Hubballi et a utilisé le moteur arrière pour ramener le train à la gare de Kulem avec jusqu’à 345 passagers.

Shailender a accompagné le pilote de loco SD Meena, l’assistant du pilote de loco SK Saini pour prendre le train en toute sécurité pour Kulem avec des passagers, tandis que Ranjeet et son assistant Hashid K sont restés à proximité pour aider à la restauration. Pour avoir fait preuve de courage et pris des mesures rapides, le directeur général de South Western Railways avait apprécié l’équipage et a également annoncé une récompense en espèces en signe d’encouragement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.