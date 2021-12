Félicitations aux fans de football, la Liga peut à nouveau être vue en ligne sans intermédiaires | Divertissement

Si vous vouliez regarder le football sans avoir besoin de forfaits de différents télévendeurs, vous avez de la chance, car Telefónica et DAZN ont acheté les droits de LaLiga pour plusieurs saisons.

Ces dernières années, il était difficile de regarder un match de football de LaLiga en ligne. Les dernières saisons ont été achetées par des télévendeurs comme Orange TV, ce qui nous a obligé à avoir un contrat avec eux afin de profiter d’un bon match.

Maintenant, la question a changé. Telefónica, qui disposait déjà des droits de diffusion, et DAZN, qui diffuse la Copa del Rey depuis 2019, ont été les plus intéressés à soumissionner pour le football.

Dans la vente aux enchères qui a eu lieu pour obtenir les droits, ces deux sociétés ont repris les 5 prochaines années de LaLiga. Cela leur a coûté 4 950 millions d’euros dans un achat qu’ils ont eux-mêmes qualifié d’historique.

Au cours des 5 prochaines saisons, les deux entreprises pourront offrir le soccer. En principe, Movistar (qui appartient à Telefónica) mettra 5 matchs par jour, avec trois journées complètes. Quiconque veut regarder un match avec des amis aura plus de facilité et trouvera tout au même endroit.

Aucune autre ligue sportive n’a encore été attribuée, mais ils devraient être mis aux enchères sous peu. Cela devrait être fait vers février ou mars 2022.

Une augmentation des revenus malgré la récession

Le football traverse une période un peu difficile. Selon Javier Tebas, président de la Liga, ce sport atteindrait son maximum tout en percevant moins de revenus. Même ainsi, chaque saison a été vendue aux enchères pour 990 millions d’euros, 10 millions de plus que l’an dernier.

Certains experts de l’industrie ont déclaré qu’il y aurait une réduction significative des revenus malgré le fait que des ligues de football Fantasy aient même été créées avec la technologie blockchain. En achetant les 5 saisons avec une petite augmentation de prix par rapport à l’année précédente, le football retrouvera une stabilité pendant un certain temps.

Si vous êtes amateur de sport, cette liste est pour vous : nous avons compilé les meilleurs films et documentaires sur le football que vous pouvez voir sur les principales plateformes de streaming, afin que vous ne cessez pas de profiter de votre sport préféré. La meilleure sélection que nous faisons parmi Netflix, HBO, Prime Video et plus encore.

Depuis le site Web de LaLiga, ils ont manifesté leur joie de continuer à travailler avec Telefónica et DAZN, en particulier avec ce dernier étant donné qu’il s’agit de l’un des grands opérateurs sportifs au niveau international.

Nous espérons juste que dans les prochaines années, il sera plus facile de voir un bon match avec des amis. C’est finalement le plus important.