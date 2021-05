Félicitations de la famille royale à Archie pour son deuxième anniversaire

Les ducs de Cambridge

Kate et William, qui ont récemment changé leur compte Instagram @KensingtonPalace en @DukeAndDuchessOfSussex a marqué l’occasion avec une image de la baptême Archie dans lequel apparaît toute la famille royale.

“Nous souhaitons à Archie un très joyeux deuxième anniversaire aujourd’hui”, lisez à côté la photo prise en 2019 et dans lequel la reine Elizabeth apparaît avec le prince Philip, le prince Charles et Camilla de Cornwall, la mère de Meghan, Doria Regland, les petites tantes et sœurs de feu la princesse Diana, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale et pour ses parents, bien sûr, le Duc et duchesse de Sussex.