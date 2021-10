Felipe Cazals, réalisateur de « Canoa » et « Las poquianchis », est décédé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Felipe Cazals, réalisateur de « Canoa » et « Las poquianchis », est décédé samedi 16 octobre à l’âge de 84 ans.

Felipe Cazals est reconnu pour des films qui décrivent des moments de la société mexicaine tels que « Canoa », « Las poquianchis » et « El apando ».

A travers les réseaux sociaux, des réalisateurs, actrices, acteurs et personnes dédiées au cinéma ont déploré la mort du réalisateur influent, notamment pour ses œuvres des années 70.

Jusqu’à présent, la cause de la mort de Felipe Cazals est inconnue.

Des personnes dédiées au cinéma et aux institutions cinématographiques ont pleuré la mort du réalisateur mexicain Felipe Cazals.

L’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (AMACC) a confirmé la nouvelle et rappelé que son travail est « fondamental » dans l’histoire du cinéma mexicain et que Felipe Cazals était membre émérite de l’institution.

Le scénariste et écrivain « Amores perros », Gullermo Arriaga, a écrit que Felipe Cazals influence son travail et que sa mort est une perte pour la culture mexicaine.

L’Institut mexicain de la cinématographie (Imcine) a indiqué qu’il s’engage à récupérer et à diffuser l’œuvre de Felipe Cazals, qu’il considérait comme « de la plus haute importance pour le cinéma mexicain ».

L’actrice Dolores Heredia a également déploré la mort du réalisateur Felipe Cazals et a déclaré qu’elle garderait « sa voix, son regard, son cinéma ».