Felipe Gomez, ‘Pro-Choice’, défie un docteur en avortement du Texas 10z viral

Un deuxième procès civil a été déposé lundi contre un médecin spécialiste de l’avortement au Texas qui a admis avoir violé l’interdiction radicale de l’avortement dans le Lone Star State.

L’interdiction, mieux connue sous son surnom législatif SB 8, est entrée en vigueur le 1er septembre après que la Cour suprême des États-Unis a refusé de l’empêcher d’entrer en vigueur. SB 8 interdit les avortements pour quelque raison que ce soit – y compris dans les grossesses résultant d’un viol – après que l’activité cardiaque d’un embryon est détectable. Généralement, cela se produit environ six semaines après le début de la grossesse. SB 8 permet également à toute personne n’importe où aux États-Unis de déposer une réclamation alléguant une violation.

Le procès est le deuxième déposé dans le comté de Bexar contre le Dr. Alain Tresse. Une affaire similaire a également été déposée lundi matin.

Le plaignant, Felipe N. Gomez, se décrit comme un « demandeur de Pro Choice » dans la légende de l’affaire.

“Sur les informations et les croyances, l’accusé Braid, résident du Texas. . . pratiqué un avortement au Texas le ou vers le 9.6.21 où sa patiente était enceinte de plus de 6 semaines, ce qui Sec. 171.208 (a) (1) est déclaré illégal », indique le procès de deux pages. “Le demandeur, un citoyen américain (résident de l’Illinois) et” personne “tel que défini dans la loi Texas Hearbeat Act intente cette action contre le défendeur, DEMANDE à la Cour de déclarer que la loi est inconstitutionnelle et en violation de Roe v Wade.”

“Le demandeur allègue que le défendeur n’a pas violé Roe v Wade et que la loi est illégale telle qu’elle est écrite et telle qu’appliquée ici jusqu’à ce que Roe v Wade soit renversée ou modifiée”, poursuit le procès.

Braid a écrit dans un article d’opinion du Washington Post du 18 septembre qu’il avait pratiqué un avortement en violation de la loi du Texas. Il semble avoir été conçu comme un appât juridique pour les avocats, y compris Gomez.

“[O]e matin du 6 septembre, j’ai proposé un avortement à une femme qui, bien qu’encore dans son premier trimestre, dépassait la nouvelle limite de l’État », a écrit Baird. « J’ai agi parce que j’avais un devoir de diligence envers cette patiente, comme je le fais pour tous les patients, et parce qu’elle a un droit fondamental à recevoir ces soins.

“Je comprenais parfaitement qu’il pouvait y avoir des conséquences juridiques”, a poursuivi Baird, “mais je voulais m’assurer que le Texas ne s’en tirerait pas avec sa tentative d’empêcher que cette loi manifestement inconstitutionnelle soit testée.”

SB 8 permet un recouvrement civil de 10 000 $ ou plus contre les médecins qui violent l’interdiction de l’avortement. Mais Gomez, qui a indiqué une adresse à Chicago dans le procès au Texas, a déclaré à Law&Crime lors d’un appel téléphonique mardi qu’il ne demandait pas d’argent. Il a dit qu’il demandait simplement à un tribunal de déclarer SB 8 inconstitutionnel.

“C’est à quel point la loi est ridicule”, a déclaré Gomez. “Quelqu’un de pro doit déposer un dossier pour l’annuler.”

Il a déclaré que son action en justice n’était qu’une tentative de contester la décision de la législature d’autoriser des plaignants tiers aléatoires à intervenir dans les décisions médicales privées d’un patient non lié. Il a déclaré que le SB 8 était “mal écrit” et qu’il voulait lutter contre “la portée excessive du gouvernement”. Il a déclaré dans un commentaire à Law&Crime que la relation médecin/patient ne devrait pas être envahie par le gouvernement, qu’il s’agisse de vaccins ou d’avortement.

Il a également prédit que, malgré la majorité conservatrice de la Cour suprême, “celui-ci ne tiendra pas – je doute fortement qu’ils annulent Roe”.

Gomez a en outre commenté qu’il n’y avait « aucun cas ni controverse » entre un plaignant de bonne foi SB 8 et un défendeur – malgré la tentative de la législature du Texas de créer la qualité pour agir. Il a déclaré que les tribunaux devraient avoir de graves problèmes avec les ramifications constitutionnelles de la loi texane comme une loi qui usurpe la capacité constitutionnelle des tribunaux de décider si la qualité pour agir existe.

Gomez a confirmé par e-mail à Law&Crime qu’il faisait l’objet de ce qu’il a décrit comme une suspension «provisoire» de sa licence d’avocat dans l’État de l’Illinois.

La Cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit a également convenu dans un avis sans précédent daté du 6 novembre 2020 que Gomez devrait être radié du barreau du district nord de l’Illinois. De cet avis :

Gomez, qui a été autorisé à exercer le droit en 2004, a été accusé en avril 2019 par le procureur municipal de la ville de Chicago d’avoir envoyé, par courrier électronique et par messagerie vocale, des communications menaçantes et harcelantes à d’autres avocats. Le comité exécutif du district nord de l’Illinois, qui gère les procédures disciplinaires du tribunal, a envoyé à Gomez une ordonnance de justification, lui demandant d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être sanctionné pour avoir enfreint les règles modèles de conduite professionnelle de l’ABA 4.4 (a) et 8.4 ( d) (concernant les comportements préjudiciables et inappropriés). Gomez n’a pas répondu – il maintient qu’il n’a jamais reçu l’ordonnance de justification – et en juin 2019, le comité, le trouvant en violation des règles types de l’ABA, l’a suspendu de l’exercice du droit dans le district pendant quatre mois.

En mai et juin 2019, le Comité a reçu deux autres lettres d’avocats locaux accusant Gomez d’avoir envoyé des courriels harcelants et menaçants. Le comité a de nouveau ordonné à Gomez de justifier pourquoi il ne devrait pas être davantage sanctionné pour avoir enfreint les deux mêmes dispositions des règles types de l’ABA. Gomez — qui ne conteste pas avoir reçu la nouvelle ordonnance — a répondu que ses courriels n’étaient pas disciplinaires parce que, premièrement, il les avait envoyés en sa qualité de plaideur et non d’avocat et, deuxièmement, il s’agissait de communications faites en la poursuite des négociations de règlement et ainsi protégé en vertu de la Federal Rule of Evidence 408.

En octobre, le Comité, invoquant son autorité pour contrôler les conduites abusives devant son tribunal, voir In re Chapman, 328 F.3d 903, 905 (7th Cir. 2003), a ordonné la radiation de Gomez pour deux ans.