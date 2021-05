Felipe Massa a toujours “ tenu Carlos Sainz en haute estime ”

L’ancien pilote Ferrari Felipe Massa accorde une grande importance à Carlos Sainz, un pilote qui, selon lui, a fait ses preuves depuis ses débuts.

Diplômé de l’équipe junior Red Bull, Sainz a fait ses débuts en Formule 1 avec l’équipe Toro Rosso en 2015.

Cette année-là, il faisait partie d’une nouvelle formation de recrues pour l’équipe, mais le pilote de l’autre côté du garage n’était pas une tâche facile, il était Max Verstappen.

Passez en 2021 et les deux pilotes sont désormais des noms bien établis sur la grille de Formule 1, et pour la première fois, Verstappen est très engagé dans une bataille pour le titre alors qu’il mène la charge Red Bull contre Lewis Hamilton et Mercedes.

Sainz a lui aussi fait un début de vie très positif avec sa nouvelle équipe Ferrari, obtenant son premier podium en rouge après seulement cinq courses avec P2 au Grand Prix de Monaco.

Massa n’est pas surpris cependant, après tout, même lors de sa première saison, Sainz a pu traîner avec Verstappen à Toro Rosso. La qualité a donc toujours été au rendez-vous.

“Je le tiens en haute estime depuis sa première année en Formule 1”, a déclaré Massa à Sky Italia.

«Il a toujours été sur le rythme, même lors de sa première année où il a dû concourir aux côtés de Max Verstappen. Même alors, il a bien fait par rapport à Max. Nous savons tous que Max, c’est Max. Pourtant, Sainz a pu se battre avec lui à l’époque.

Sainz nourrira bien sûr des espoirs de victoires et de championnats à venir dans son avenir Ferrari, l’équipe visant un retour soutenu en tête de la grille en 2022.

Et maintenant que Sainz s’est si bien intégré dans l’équipe, Massa a déclaré que l’Espagnol doit garder sa «foi» dans l’objectif du succès.

“Sainz s’intègre bien dans l’équipe et il doit maintenant continuer à rêver du meilleur résultat possible”, a expliqué Massa.

«En tant que pilote, vous ne pouvez pas perdre confiance dans le très grand succès.»

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, s’est déclaré satisfait à plusieurs reprises du rythme de Sainz et de sa conduite sur et en dehors de la piste.

En plus de saluer ses capacités de leadership, Binotto a également été heureux de voir Sainz pousser son coéquipier Charles Leclerc, un pilote qui, selon Massa, a un «grand avenir» en Formule 1.

«En Charles Leclerc, il a un excellent coéquipier qui a un bel avenir devant lui», a déclaré Massa.

