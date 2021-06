Felipe Massa : le combat pour le titre est « sensationnel pour la Formule 1 »

Felipe Massa dit que le combat pour le titre multi-équipes de cette saison est « sensationnel » pour la Formule 1 et exactement ce que les fans veulent voir.

Pour la première fois depuis 2018, une autre équipe se bat contre Mercedes cette saison, avec Taureau rouge faire d’énormes progrès au cours de l’hiver.

Leur machinerie supérieure leur a permis de mener l’équipe allemande dans les deux championnats après six courses, avec Max Verstappen devant Lewis Hamilton.

La bataille rappelle à Massa ses jours Ferrari, et il pense que c’est exactement le genre de chose dont le sport a besoin et que les fans veulent.

“Tout le monde veut ça, même les fans de Verstappen et Hamilton”, a déclaré le Brésilien Motorsport.com.

« C’est ce que nous voulons, en tant que fans de sport automobile. Peu importe qui va gagner. Mais je pense que lorsque vous avez deux équipes en compétition pour le titre, c’est essentiellement ce que tout le monde veut voir.

“Cela s’est également produit, par exemple, dans les championnats 2007 et 2008 dans lesquels Ferrari [with McLaren] combattu pour le titre et en fait aussi en 2006 [against Renault].

« Trois championnats dans lesquels deux équipes se sont battues pour le titre jusqu’au bout, c’est ce que les gens veulent voir. C’est sensationnel pour la Formule 1. »

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

Massa a lui-même affronté Hamilton dans un combat pour le titre, perdant la peau de ses dents lors de la dernière course de la campagne 2008.

C’était le premier titre du Britannique, et Massa pense que, même si l’homme Mercedes a fait d’excellents résultats dans sa carrière, il aurait déjà dû en avoir un à ce moment-là.

« Ce que Hamilton a montré est impressionnant depuis longtemps.

« Si on remonte dans le temps, il aurait pu être champion dès 2007. Cependant, il n’est pas devenu champion à cause de quelques erreurs : en Chine, il est allé directement dans le gravier en entrant dans les stands et dans la dernière course il combattu en vain avec Alonso.

Malgré des erreurs comme en Chine en 2007 et à Bakou cette année, Massa pense toujours que Hamilton est presque le pilote parfait, et accorde également une très grande importance à Verstappen.

Faire des erreurs est normal, mais il pourrait être le pilote parfait. Et Verstappen est – sans aucun doute – l’un des meilleurs. »

Le déroulement des deux combats pour le titre pourrait dépendre beaucoup de la performance des autres pilotes des équipes, Sergio Perez et Valtteri Bottas.

En les comparant, Massa pense que Checo a l’avantage sur le Finlandais en raison de son état mental amélioré après sa victoire en Azerbaïdjan.

“Quand vous êtes assis à côté de l’un des meilleurs pilotes, vous devez avoir une” bonne tête “”, a-t-il déclaré,

« Vous devez être capable de bien gérer la pression parce que vous allez l’obtenir. Le côté psychologique compte beaucoup en Formule 1. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !