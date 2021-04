Felipe Massa: Les performances de ‘Valtteri Bottas’ liées à un problème mental ‘

Felipe Massa pense que les difficultés de Valtteri Bottas chez Mercedes sont plus dans sa tête que sur la bonne voie, avec Lewis Hamilton comme coéquipier.

Le Brésilien sait très bien qu’il a eu une bataille intra-équipe avec un sept fois champion du monde, alors qu’il était associé à Michael Schumacher chez Ferrari lors de la dernière saison du grand allemand avec la Scuderia en 2006.

Massa, qui a fêté ses 40 ans dimanche, a collaboré avec Bottas chez Williams pendant trois ans et sait comment le Finlandais opère de l’autre côté du garage.

Alors que Bottas a remporté neuf Grands Prix en son temps en tant que pilote Mercedes, il a eu du mal à égaler Lewis Hamilton dans des machines égales à l’époque des Silver Arrows.

Alors que des questions sur son avenir au-delà de cette saison commencent à se poser, aux côtés de George Russell attendant dans les coulisses un éventuel siège Mercedes, Massa pense que Bottas est actuellement dans un bateau similaire à Sebastian Vettel – essayant de redécouvrir sa meilleure forme à un moment crucial de sa carrière.

«Je pense que la performance de Bottas est liée à un problème mental», a déclaré Massa à la Gazzetta dello Sport. «Ce n’est pas facile de se comparer à un champion comme Lewis Hamilton.

«Il en va de même pour Vettel. Tous deux vivent une situation délicate.

Bottas et Russell se sont affrontés de façon spectaculaire au Grand Prix d’Émilie-Romagne, le chef d’équipe Toto Wolff furieux de l’incident et craignant que le Finlandais ne fasse un «pas en arrière» avec l’équipe.

Finalement, Massa pense que Russell «mérite une chance» de montrer ce qu’il peut faire à plein temps avec les Flèches d’Argent.

“George est vraiment un super pilote, même s’il a commis une erreur à Imola”, a ajouté Massa. «Il mérite une chance et j’espère que Mercedes lui donnera cette chance tôt ou tard.

«J’ai apprécié le fait qu’il se soit également excusé quand il s’est calmé, c’était un signe de sa maturité, qu’il a osé dire qu’il avait tort.

Après 269 courses et 11 victoires, Massa a quitté la Formule 1 en 2017 pour participer à la Formule E, et il a récemment fait ses débuts dans les courses de stock car brésiliennes.

Avec deux de ses anciens partenaires d’entraînement et anciens coéquipiers de Ferrari, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen toujours sur la grille de chaque côté de leur 40e anniversaire, Massa a déclaré qu’il soutenait le duo pour performer avec le temps qu’il leur restait au plus haut niveau.

«Je suis simplement heureux pour eux et je les soutiens», a-t-il déclaré. «Bien que, bien sûr, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour profiter de la course, cela finit par s’arrêter pour tout le monde.»

