Felipe Massa ne veut pas que le record du titre de Michael Schumacher tombe

Felipe Massa a applaudi Max Verstappen et Lewis Hamilton pour avoir offert un « grand spectacle » cette saison, et dit qu’il espère que le pilote Red Bull remportera le titre.

Cette année, la Formule 1 est le témoin d’une bataille passionnante pour le titre du Championnat des Pilotes, la tête ayant déjà changé six fois de mains, et la saison n’est pas pour autant terminée.

La férocité du combat a été telle que Verstappen et Hamilton ont terminé 1-2 dans 11 des 19 grands prix de cette année, les deux séparés par 14 points avant le Grand Prix du Qatar.

C’est une lutte qui a attiré l’attention du monde du sport automobile et bien que l’opinion – et les paris – soient divisées quant à savoir qui l’emportera, il est clair que le plus grand gagnant est la Formule 1.

« Incroyable », a déclaré l’ancien pilote de F1 Massa à Speedweek.com à propos de la course au titre de cette année. « Nous en avons besoin chaque année.

« Mais malheureusement, vous n’avez pas si souvent en Formule 1 que deux équipes sont plus ou moins aussi fortes et se battent pour le titre.

« Les deux pilotes vont à la limite. Ils offrent un grand spectacle.

« Aussi des personnalités », a-t-il ajouté. « Ce sont tous les deux des gars forts qui rendent la situation et le duel encore plus intenses.

« Nous vivons actuellement l’un des meilleurs combats de championnat du monde de l’histoire. »

Avec trois courses restantes – Qatar, Arabie saoudite et Abu Dhabi – il reste encore 78 points en jeu.

L’élan était avec Verstappen avant le Grand Prix de Sao Paulo, le pilote Red Bull ayant dominé Hamilton pour trois courses consécutives, mais cela a basculé en faveur de Hamilton alors qu’il réalisait ce qu’il a qualifié de «meilleur» pilotage de tous les temps.

Hamilton est passé de la 20e à la cinquième en qualifications de sprint, résultat d’un DSQ des qualifications de vendredi après l’infraction au DRS, puis est passé de la 10e place sur la grille, perdant cinq places en raison d’une pénalité moteur, dans la course de dimanche pour remporter la victoire par 10 secondes.

Massa, cependant, espère qu’en fin de compte, c’est Verstappen qui sera sacré champion du monde.

« Il le mérite », a déclaré le Brésilien. « Ce serait formidable d’avoir un autre champion du monde.

« Max donnerait n’importe quoi pour gagner. Même si cela signifie qu’il finit dans le gravier.

Il a ajouté : « Il était toujours rapide mais pas prêt mentalement. Maintenant, il est beaucoup plus mature et ne fait presque aucune erreur.

« Max est maintenant un pilote différent. Il le mérite. Max est un champion né.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle l’ancien pilote Ferrari veut que le Néerlandais remporte le titre.

« J’aimerais que Schumi reste le recordman avec ses sept titres de champion du monde », a-t-il expliqué.

