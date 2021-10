Felipe Massa nomme trois karters qui, selon lui, sont destinés à la Formule 1

Felipe Massa a nommé trois jeunes karters qui, selon lui, parviendront un jour à la Formule 1.

En plus de piloter dans la série Stock Bar Brazil, Massa est également Président de la Commission Internationale de Karting de la FIA.

Compte tenu du nombre de pilotes de F1 qui ont débuté en karting dans le passé, il a donc probablement une meilleure idée que la plupart de ce à quoi ressemblera la grille du sport à l’avenir.

En effet, il s’attend à ce que de nombreux pilotes de la catégorie atteignent la terre promise du sport automobile et en a sélectionné trois en particulier qu’il est convaincu qu’ils y parviendront.

Le pilote de Formule 1 débute en karting », a-t-il déclaré. as.com.

« Max Verstappen a débuté en karting, comme Lando Norris, [Charles] Leclerc, Fernando Alonso, moi-même… De nombreux talents de la F1 sortent du karting et nous avons sûrement ici un pilote important qui dans 5 ou 10 ans sera un nom très important en Formule 1.

Dans la catégorie senior, nous avons Kimi Antonelli ou Rafael Cámara », a-t-il ajouté.

« En junior, il y a par exemple Freddie Slater et il y a beaucoup plus de pilotes en championnat du monde de karting qui peuvent atteindre la Formule 1.

Sur la grille actuelle de F1, Verstappen et Lewis Hamilton sont enfermés dans une lutte serrée pour le titre, le Néerlandais détenant une avance de 12 points avec cinq tours à jouer.

Massa, qui a perdu contre Hamilton par les marges les plus étroites en 2008, soutient l’homme Red Bull car il veut que le sport ait un nouveau champion du monde.

Mon préféré est Verstappen », a-t-il déclaré.

« Il est important qu’un nouveau pilote gagne. Je n’aime pas que le même pilote gagne toujours. Hamilton le mérite et c’est un pilote incroyable, avec tous les records, mais mon soutien va à Verstappen.

« Cela dépend de son travail maintenant à la fin du championnat, mais il a une belle opportunité. »

Son propre combat pour le titre avec Hamilton n’a été décidé que dans le dernier tour de la dernière course de la saison, et il espère que la même chose se reproduira cette année.

On a ce qu’on veut, une bagarre entre deux pilotes et deux équipes. C’est ce que les fans et moi voulons voir », a-t-il ajouté.

« J’espère que ce sera le cas jusqu’au dernier virage de la dernière course, comme cela m’est arrivé, qui s’est battu pour le titre jusqu’au dernier virage de la dernière course en 2008. J’espère que c’est la même chose.