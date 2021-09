Felipe Massa: Sergio Perez peut combler l’écart avec Verstappen s’il se détend

in

Felipe Massa dit que Sergio Perez ne peut pas battre Max Verstappen mais “peut certainement faire beaucoup mieux” s’il se détend davantage.

Bien qu’il ait remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, sa première saison a été largement décevante à Taureau rouge pour Perez avec lui le plus souvent loin de son coéquipier en termes de rythme absolu.

Il est le troisième pilote à avoir ce problème chez Red Bull après Pierre Gasly et Alex Albon, avec la voiture notoirement difficile à conduire.

Si ses performances doivent s’améliorer à l’avenir, Massa dit que le Mexicain doit essayer de s’amuser davantage et pense que cela seul pourrait réduire le déficit de Verstappen.

«Je pense qu’il a juste besoin de se détendre un peu plus et de ne pas trop penser à certaines choses. Il devrait en profiter davantage. Parfois, il faut être heureux et s’amuser pour faire son travail de manière optimale », a déclaré le Brésilien. la filiale néerlandaise de Motorsport.com.

« Sergio a certainement eu un peu plus de mal dans les dernières courses. Il pourrait certainement être plus proche de Max. Il aurait deux ou trois dixièmes de retard s’il s’amusait un peu plus.

“Parfois, des choses comme celle-ci prennent un peu de temps, mais j’espère vraiment qu’il pourra bientôt atteindre ce niveau.”

Massa comprend peut-être mieux que quiconque la situation de Checo, ayant eu une énorme expérience en tant que coéquipiers avec des pilotes dominants au cours de ses années aux côtés de Michael Schumacher et Fernando Alonso.

Il dit qu’être plus décontracté l’a beaucoup aidé pendant ces périodes, et est sûr que Perez peut commencer à avoir plus de succès s’il fait de même – bien qu’il ne puisse pas le voir battre le Néerlandais.

“C’est vraiment important d’être détendu, de s’amuser et de ne pas penser tout le temps à ce que fait votre coéquipier ou à d’autres choses qui vous mettent sous pression”, a ajouté Massa.

« Connaissant Sergio, il peut certainement faire beaucoup mieux. On le voit aussi très bien dans les courses, c’est juste parfois qu’il ne part pas de la meilleure position, ce qui rend tout un peu plus difficile.

«Mais il peut faire mieux et a le talent pour être beaucoup plus proche de Max. Battre Max est une autre histoire – cela n’arrivera pas. Mais il peut faire un excellent travail lorsqu’il s’agit de marquer des points et d’établir des temps au tour rapides.