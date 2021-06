Felipe Reyes annoncera jeudi sa retraite à 41 ans

23/06/2021 à 18:40 CEST

Le pivot international espagnol Felipe Reyes annoncera ce jeudi, dans un acte institutionnel avec son club, le Real Madrid, sa retraite en tant que basketteur professionnel à 41 ans. et après une carrière dans laquelle il a réalisé 24 titres (23 avec le Real Madrid) et quatre avec l’équipe nationale absolue.

Le Real Madrid informe que l’événement se tiendra ce jeudi 24 juin à 12h30 en présence du président madrilène, Florentino Pérez. Ensuite, Felipe Reyes se présentera devant les médias lors d’une conférence de presse télématique.

Felipe Reyes, né à Cordoue le 16 mars 1980, formé à Estudiantes, Il rejoint l’équipe première en 1999. Avec l’équipe collégiale, il remporte le premier de ses titres, la Copa del Rey en 2000.

Centre de 2,04 mètres, Reyes a signé pour le Real Madrid en 2004 et a depuis remporté un total de 23 titres vêtus de blanc : deux en Euroligue (2015 et 2018), sept en Ligue ACB (2005, 2007, 2013, 2015, 2016). , 2018 et 2019), six de la Copa del Rey (2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2020), six de la Supercoupe d’Espagne (2012, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020), une Coupe Intercontinentale ( 2015) et une Eurocup (2007).

En tant qu’international absolu, Felipe Reyes a été champion du monde en 2006 au Japon et à l’Eurobasket en 2009, 2011 et 2015. En tant qu’olympien, il a remporté deux médailles d’argent à Pékin 2008 et à Londres 2012.

De plus, il a été élu à deux reprises Joueur le plus utile de l’ACB, en 2009 et 2015) et a fait partie des cinq idéaux de la ligue à quatre reprises (2007, 2008, 2009 et 2015).