Felipe VI et Sánchez président la Pâques militaire ce jeudi

01/06/2022 à 09:16 CET

Philippe VI présider ce jeudi au Palais Royal de Madrid le traditionnel Cérémonie militaire de Pâques accompagnée du Premier ministre, Pedro Sánchez, lors d’un événement qui met en évidence la tâche que les forces armées ont accomplie au cours de la dernière année face à des urgences telles que le volcan La Palma, la tempête Filomena ou le processus de vaccination.

la reine Letizia, la ministre de la Défense, Margarita Robles ; l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska ; le chef d’état-major des armées (Jemad), Teodoro López Calderón, et les commandants des trois armées et de la garde civile.

Comme l’année dernière, il y aura une plus petit nombre de participants et tout le monde n’assistera pas à l’acte dans la salle du trône, où seuls les autorités et les 16 gardes militaires et civils seront décorés par le roi.

Le reste des invités le suivra à travers un écran de la salle des colonnes une fois qu’ils ont participé au salut aux rois.

Après la remise des prix et les discours de Robles et du chef de l’État, la cérémonie se terminera, car il n’y aura pas de vin espagnol après la réception.

La cérémonie est marquée par le différentes missions visant à aider les citoyens auxquelles les trois Armées et l’Unité Militaire d’Urgence ont participé (UME) au cours de cette année, qui ont poursuivi le travail qu’ils ont mené en 2020 dans l’opération dite Balmis dans les premiers mois de la pandémie.

La collaboration fournie lors de la tempête Filomena en janvier dernier, dans l’urgence du volcan La Palma, dans le rapatriement des collaborateurs afghans et dans le processus de vaccination contre le covid-19 sont quelques-uns des aspects qui, comme on pouvait s’y attendre, Felipe VI et Robles se démarqueront dans leur mots.

La Pâques militaire coïncide avec la participation de plus d’un millier de militaires, répartis en 150 équipes mobiles, à l’opération de renforcement des vaccins dans treize communautés autonomes, ainsi qu’à Ceuta et Melilla, qui s’ajoutent aux 1 500 trackers pour détecter les positifs au COVID et les contacts étroits.

Il est également prévisible que tant le roi que le ministre de la Défense mentionneront le sommet de l’OTAN que l’Espagne organisera les 29 et 30 juin de cette année à l’occasion du 40e anniversaire de son entrée dans l’organisation.

Comme les autres années, le travail accompli par les militaires déployés dans les 16 missions de maintien de la paix sera reconnu auquel l’Espagne participe à l’étranger avec environ 2 400 soldats, ainsi que le travail qui a été effectué pendant près de 20 ans en Afghanistan.