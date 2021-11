22/11/2021 à 20:43 CET

Arnau montserrat

Il y a des footballeurs qui sont entourés d’une aura différente. Ils tombent sur leurs pieds dès la première minute en entrant sur le terrain et laissent les fans du club amoureux. C’est le cas de Félix Afena Gyan. Écrivez son nom. Il est le nouveau chouchou de José Mourinho et de la Roma. Le « spécial » du sélectionneur portugais.

A tout juste 18 ans, il a la moitié de Rome à ses pieds. Né au Ghana le 23 janvier 2003, Gyan a inscrit un doublé qui signifiait la victoire de la Roma à Gênes. Lui seul était chargé de ruiner les débuts de Shevchenko sur le banc ‘rossoblu’. Il est sorti dans les phases finales du match mais n’a pas eu besoin de plus.

En 82′ il a ouvert la boîte d’un match qui l’a condamné à finir 0-0. Bisous au bouclier et ‘sprint’ infernal pour serrer dans ses bras Mourinho, son grand supporter. Quelques instants plus tard, un tir de 30 mètres et un match serré. ‘Mou’ a révélé lors d’une conférence de presse que Il lui avait promis de nouvelles chaussures d’une valeur de 800 euros. Une promesse qu’il a tenue aujourd’hui.

Je suis extrêmement ravi. Reconnaissant à Monsieur #JoseMourinho @ASRomaEN pic.twitter.com/SPuRpZlpjo – Félix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) 22 novembre 2021

Felix Afena Gyan est devenu le premier joueur né après 2003 à marquer un but en Serie A, le premier joueur né après 2003 à inscrire un doublé dans les cinq ligues majeures et le plus jeune joueur à inscrire un doublé avec le maillot de la Roma depuis 1994. Presque rien.

Par curiosité, l’attaquant ghanéen, selon la ‘Gazzetta dello Sport’, est devenu un fan de la Roma depuis le retour historique que l’équipe de la capitale a réalisé en quarts de finale de la Ligue des champions 2017/2018 contre le Barça.

En termes de football, comme le définit Mourinho, c’est un joueur qui ne brille pas surtout par sa technique avec le ballon mais qui a le but entre les sourcils. ‘Mou’ l’a surpris lors de l’entraînement que le joueur ghanéen faisait avec la filiale rom. Le club a fait un effort pour lui en occupant l’une des places extra-communautaires. De Sanctis et Oliver Arthur ont été les hommes clés pour débarquer dans la capitale italienne. Ils ont une raison d’espérer pour l’avenir.