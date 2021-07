Felix Auger-Aliassime se qualifie pour les huitièmes de finale à Wimbledon

in

03/07/2021 à 17h45 CEST

joueur de tennis australien Nick Kyrgios, numéro 60 de l’ATP, a dû abandonner lors des seizièmes de finale à Wimbledon lorsque le tableau de bord montrait 2-6, 6-1 et 0-0, le match s’est donc terminé par le triomphe de Félix Auger Aliassime, Canadien, numéro 19 à l’ATP et tête de série numéro 16. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en huitièmes de finale du tournoi.

Kyrgios a réussi à briser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que le Canadien a également réussi 3 fois. De plus, Auger-Aliassime a été efficace à 59 % sur le premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 61 % des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 70 % d’efficacité, a commis une double faute et a réussi à s’imposer. les points de service.

Lors des huitièmes de finale, Auger-Aliassime affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis américain affrontera taylor fritz et le joueur allemand Alexandre Zverev.

La célébration du tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis sont présentés, dont 128 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à remporter la phase de qualification préliminaire et les invités.