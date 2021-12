Felix Brych met fin à sa carrière internationale

08/12/21 à 11:41 CET

Danke Félix ! L’arbitre allemand Félix Brych ce mardi a mis fin à sa carrière internationale après la Real Madrid – Inter Milan, au Santiago Bernabéu.

A 46 ans, Brych dit adieu à l’arbitrage le 31 décembre, après avoir été couronné meilleure collégiale de 2021 par l’IFFHS, et après 85 matchs de Ligue des champions derrière lui, plus 15 autres de la Ligue Europa.

Présent dans des tournois internationaux de calibre tels que Coupes du monde au Brésil 2014 et Russie 2018, Euro 2016 et 2020 ou encore les Jeux Olympiques de Londres, l’Allemand avait déjà été élu meilleur arbitre en 2017, meilleur arbitre mondial de la décennie 2011-2020 et du 21e siècle 2001-2020.

Sa carrière internationale a débuté le 25 juillet 2007 avec Elfsborg – Linfield (1-0). Selon les données de l’., son premier expulsé a été le Néerlandais Sander Boschker, gardien de Twente, lors du précédent match de Ligue des Champions à Jose Alvalade contre le Sporting (0-0), le 29 juillet 2009, et le dernier c’était, dernier nuit, Nicolo Barella pour frapper le brésilien Militao, après l’intervention du VAR.

Le Bernabéu, son stade « préféré »

Le terrain du Real Madrid est, en effet, dans le stade où Brych a arbitré le plus de matches dans les compétitions européennes, un total de douze occasions. Dans tous les matches, l’équipe merengue a été victorieuse, à l’exception d’un 1-1 contre Manchester United et du 1-4 encore mémorable que l’Ajax a approuvé en 2019, avec des footballeurs tels que De Jong ou De Ligt dans les rangs des « ajaceids ».

De plus, l’Allemand a dirigé la finale de Champions du Madrid au 2017 contre la Juventus à Cardiff.

Mais non seulement dans la Castellana ils le connaissent, mais son nom apparaît dans les livres d’autres Espagnols. Il a dirigé le Finale de la Ligue Europa 2014 (leur première finale européenne), au cours de laquelle Séville a été sacré championne contre Benfica aux tirs au but, la demi-finale du dernier Championnat d’Europe au cours de laquelle l’équipe espagnole est tombée contre l’Italie, également lors de la tirs au but fatidique de onze mètres, ou le récent match de La Roja contre la Suède qui signifiait la qualification pour le Coupe du monde de Qatar 2022.