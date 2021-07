Felix Brych se retire de l’arbitrage international

16/07/2021 à 13:47 CEST

Le match de demi-finale entre l’Espagne et l’Italie le 6 juillet à Wembley ce n’était pas l’une des longues carrières de Felix Brych. L’arbitre allemand aurait pu appeler son dernier match au niveau continental et mondial ce jour-là après 14 ans dans l’élite de l’arbitrage mondial.

On a le meilleur reflet dans son rôle lors du dernier Championnat d’Europe, où il a sifflé un total de cinq matchs, dont la demi-finale. C’est la collégiale la plus fréquentée. En plus de deux matches de phase de poules, suivis par l’arbitre du duel en huitièmes de finale Belgique – Portugal (1-0) et du choc en quart de finale entre l’Ukraine et l’Angleterre qui s’est soldé par la déroute de l’équipe anglaise.

Felix Brych dit au revoir à l’Europe et le fera, comme cela s’est produit à l’UEFA, le dernier jour de 2021. On verra si d’ici là il est désigné pour les éliminatoires de la Coupe du monde ou la phase finale de la Ligue des Nations. Et aussi si vous participez à la phase de poules de la Ligue des Champions ou de la Ligue des Nations.

Ce qui est sûr c’est que Italie-Espagne était son dernier grand match continental.

Le 31 décembre, il mettra fin à sa carrière internationale après avoir appelé les deux finales des compétitions interclubs de l’UEFA. Lors de la saison 2016-2017, la finale de la Ligue des champions a été sifflée entre la Juventus et le Real Madrid à Cardiff qui s’est terminée par la défaite de l’équipe blanche, remportant sa deuxième Ligue des champions d’affilée et la douzième dans les vitrines du club.

Des années auparavant, il avait sifflé la finale de la Ligue Europa 2014, qui s’est terminée par une nouvelle victoire pour une équipe espagnole. Dans ce cas, Séville a battu Benfica aux tirs au but.

Brych est une vieille connaissance des fans du Barça. Le Teuton a sifflé le duel de Ligue des champions entre Barcelone et l’Atlético de Madrid qui s’est soldé par l’expulsion de Fernando Torres alors qu’à peine une demi-heure s’était écoulée. En principe, il continuera à siffler en Bundesliga, où il le fait depuis 17 ans.