Felix Brych sifflera PSG-Manchester City

26/04/2021 à 11:40 CEST

L’UEFA a annoncé l’arbitre de la deuxième demi-finale mercredi prochain entre le PSG et Manchester City. Shock pour lequel il a nommé l’un des arbitres les plus expérimentés d’Europe et qui vient d’être choisi pour le Championnat d’Europe l’été prochain.

Il s’agit de l’allemand Félix Brych, international depuis 2007. Curieusement, ce sera la première fois qu’il sifflera les Français et les Anglais cette saison. Le dernier match qu’il a dirigé était le match aller des quarts de finale entre le Real Madrid et Liverpool. Sa désignation explique qu’il n’y a plus d’équipes allemandes en Ligue des champions.

Le PSG n’a plus sifflé depuis la saison 2017-2018

L’arbitre allemand a sifflé le PSG à quatre reprises jusqu’à présent avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et une défaite. Il faut remonter en huitièmes de finale de la saison 2017-2018 pour trouver le dernier arbitre de l’Allemand au club français. C’est lors du match retour contre le Real Madrid que l’équipe de France a perdu 1-2. La dernière victoire remonte à la saison 2015-2016 contre Chelsea (1-2) également en huitièmes de finale.

Al City a remporté la victoire contre le Real Madrid la saison dernière

Dans le cas de Manchester City, ce sera la sixième fois que l’Allemand l’appelle avec un bagage de deux victoires et trois défaites. La dernière fois qu’il a gagné, c’était précisément en huitièmes de finale de la saison dernière contre le Real Madrid qui s’est tenue à Lisbonne qui s’est terminée par la victoire de l’équipe de Guardiola par 2-1.

L’arbitre allemand est l’un des plus anciens de la meilleure compétition continentale à 45 ans. Internationale depuis 2007, elle a un parcours très large qui affecte également l’autre équipe de la capitale espagnole. Brych il était en charge de siffler la finale de la Ligue des champions 2017 qui s’est déroulée à Cardiff et qui a affronté l’équipe blanche face à la Juventus de Turin en réalisant la “douzième”. Le deuxième d’affilée pour les élèves de Zidane. Brych il a de nouveau croisé la route des blancs la saison dernière en huitièmes de finale contre City qui a conduit à leur élimination de la Ligue des champions.

Ce sera le quatrième match qu’il a appelé cette saison dans la plus haute compétition continentale et la deuxième fois qu’il rencontrera une équipe espagnole. Le précédent était en novembre dernier lors de la phase de groupes à Sánchez Pijuan. Match qui s’est terminé par une victoire 3-2 pour l’équipe de Julen lopetegui avant le Krasnodar.