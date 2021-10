Felix snobe le favori de Liverpool dans l’avertissement de l’Atletico, alors que Simeone évalue Salah

Joao Felix a curieusement omis de mentionner un attaquant de Liverpool enflammé lorsqu’il a discuté de ses prouesses offensives, tandis que Diego Simeone a évalué Mohamed Salah avant leur affrontement en Ligue des champions avec les Reds mardi soir.

Liverpool se rendre à Madrid pour affronter l’Atletico dans ce qui promet d’être une lutte titanesque en Ligue des champions. Les Reds siègent actuellement au sommet du groupe B après avoir remporté deux victoires sur deux pour commencer leur campagne. L’Atletico, quant à lui, irait en tête avec une victoire après avoir marqué quatre points lors de ses deux premiers matches.

L’Atletico a l’avantage unique d’avoir vu son match de week-end en Liga reporté.

Eux et leurs rivaux locaux, le Real Madrid, ont vu une demande de repousser leurs matches nationaux acceptée. Leur raisonnement découle du nombre élevé de joueurs sud-américains qu’ils auraient été sans la trêve internationale.

Néanmoins, même une nouvelle équipe de l’Atletico sera contre elle face à la formidable ligne avant de Liverpool.

Et s’exprimant avant le match, l’attaquant portugais Felix a insisté sur le fait que son équipe était « préparée » à arrêter la charge des Reds. Mais ce faisant, Felix a qualifié Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota de particulièrement « dangereux », sans toutefois mentionner Roberto Firmino.

Firmino a souvent été le plus négligé des partants réguliers de Liverpool à l’avant. Le Brésilien est revenu à son meilleur niveau ce week-end, cependant, remportant un triplé clinique à Watford.

« Nous attendons une équipe forte », a déclaré Felix (via Football Espana). « Tout le monde sait que c’est Liverpool. C’est une grande équipe, surtout en attaque, mais nous sommes préparés pour eux et nous ferons tout notre possible pour gagner.

«Mo Salah est dangereux, Sadio Mane est dangereux, Jota est dangereux. Liverpool a beaucoup de joueurs dangereux et ce sera un match difficile.

Contenir Salah aura été une priorité dans les préparatifs d’avant-match de l’Atletico. L’ailier égyptien est dans la forme de sa vie après avoir pillé 10 buts en 10 apparitions cette année.

Simeone est pleinement conscient de la menace que représentera Salah et a qualifié le talisman des Reds d' »extraordinaire ». Cependant, le patron argentin a souligné que l’Atletico avait sa propre machine à buts «décisive» face à Luis Suarez.

« Tout ce qui m’importe, c’est Liverpool », a déclaré Simeone lundi (via Football Espana).

« Mohamed Salah est un joueur extraordinaire et est à un niveau fantastique depuis quelques années avec Liverpool et son équipe nationale.

« Suarez est un joueur décisif et il est excité pour demain, tout comme les autres joueurs, ceux qui jouent avec leurs équipes nationales et ceux qui sont restés avec nous pendant la trêve internationale. »

« Je suis plus complet » – L'as français sur Alexander-Arnold

Pendant ce temps, Benjamin Pavard affirme qu’il est « plus complet » que l’homme de Liverpool et son compatriote Trent Alexander-Arnold – bien que ce ne soit pas vraiment sa position.

Le Français a souvent joué sur le côté droit de la défense au niveau des clubs. Cependant, il a déjà joué comme défenseur central à Stuttgart et a précisé que c’était sa véritable position.

Maintenant, s’adressant à l’édition française de Goal (via le miroir), Pavard a vérifié le nom de l’arrière latéral de Liverpool Alexander-Arnold dans une comparaison et a déclaré qu’il avait plus à son jeu dans son propre troisième.

« Avec [France coach Didier] Deschamps, j’ai toujours été titulaire », a-t-il déclaré. « S’il me fait confiance, ce n’est pas pour mes beaux yeux ou mes cheveux. Il connaît mes qualités.

« Après cela, je dois m’améliorer dans certains domaines ; Je dois prendre plus de risques, plus d’initiatives. J’en suis conscient et j’y travaille au quotidien.

« Un défenseur doit d’abord bien défendre. Sur le papier, Pavard est peut-être moins sexy que [Achraf] Hakimi, [Alexander-]Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet.

