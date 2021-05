Félix Verdejo plaide non coupable

Vous serez détenu car vous représentez un danger pour la communauté et un risque de fuite

Le boxeur Félix Verdejo Sánchez a plaidé non coupable des accusations pour “Détournement de voiture” et enlèvement qui ont conduit au meurtre de Keishla Rodríguez Ortiz, au meurtre intentionnel d’un enfant à naître et à l’utilisation d’une arme à feu lors de la commission d’un crime violent.

L’athlète a comparu lors de la lecture formelle des accusations et de l’audience de mise en liberté sous caution devant le magistrat fédéral Camille Vélez Rivé.

Le combattant de 27 ans a permis la tenue de l’audience virtuellement.

Aux questions du magistrat, la défense du boxeur a indiqué qu’il n’avait aucune proposition à présenter lors de l’audience de mise en liberté sous caution.

