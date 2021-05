Félix Verdejo se rend pour le meurtre d’une femme à Porto Rico

Le boxeur portoricain Félix Verdejo s’est rendu aux agents fédéraux ce dimanche soir pour faire face à des accusations après que les autorités ont identifié le corps d’une femme de 27 ans qui était celui de l’amant enceinte.

Une plainte pénale déposée par le FBI accuse Verdejo d’avoir frappé Keishla Rodríguez au visage et de lui avoir injecté une seringue remplie d’une substance non identifiée acquise dans un complexe de logements publics de l’île. L’accusation indique que Verdejo a attaché la victime des mains et des pieds et lui a attaché un gros bloc avant de la jeter d’un pont jeudi matin à 8h30, puis le boxeur a tiré sur le corps de Rodriguez depuis le pont, selon la plainte.

Le document assure qu’un témoin, qui n’a pas été identifié alors que la rumeur dit qu’elle est l’épouse, a aidé Verdejo à kidnapper et assassiner Rodríguez.

Le corps d’une jeune femme de 27 ans a été retrouvé dans un lagon et il a été confirmé qu’elle est l’amante du célèbre boxeur et ancien olympien portoricain Felix Verdejo, dont la voiture a été saisie samedi soir.

L’Institut des sciences judiciaires de Porto Rico a déclaré dans un communiqué que Keishla Rodríguez avait été identifié grâce aux dossiers dentaires et que les autorités analysaient toujours la voiture de Verdejo.

La famille de Keysha soutient qu’elle était enceinte de Verdejo et qu’elle a appelé avant de disparaître jeudi et leur a dit que Verdejo viendrait chez elle pour voir les résultats d’un test de grossesse. La famille a immédiatement signalé sa disparition après qu’il ne se soit jamais présenté pour travailler dans une entreprise de toilettage d’animaux.

Verdejo est marié mais connaît Rodríguez depuis le lycée et est resté en contact avec elle, ont déclaré ses parents.

Verdejo a un record professionnel de (27-2, 17 KO), il a représenté Porto Rico aux Jeux olympiques de Londres en 2012, la même année, il est devenu un boxeur professionnel. Il a failli être champion du monde mais un accident de moto en 2016 a presque écourté sa vie et sa carrière n’a jamais été la même.

Limary Cruz, un porte-parole du FBI, a déclaré à l’Associated Press que le FBI allait porter des accusations qui seront annoncées dans les prochaines heures. Entre-temps, le parquet fédéral a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise sur l’opportunité de tenter d’obtenir la peine de mort.

La mère de la jeune femme décédée, Keila Ortiz Rivera, a déclaré à Noticias Telemundo, alors que le corps de sa fille n’avait pas encore été retrouvé, qu’elle pensait que le boxeur savait ce qui s’était passé. «Laisse-le parler et dire qu’il sait. Il sait que je sais. Laissez-le parler », dit-il.

Le meurtre a choqué le pays par la froideur et la préméditation telles qu’elles ont été présentées. Ce dimanche, des milliers de personnes se sont approchées du pont qui traverse la lagune et ont jeté des fleurs dans l’eau dans laquelle le corps de Rodríguez a été retrouvé pour demander justice pour elle et d’autres femmes assassinées.