Felix Zwayer met en lumière les moments controversés de la victoire 3-2 du Bayern Munich sur le Borussia Dortmund

Chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se croisent pour der Klassiker, il y a toujours des décisions controversées dans les deux sens qui créent des points de discussion émotionnels par la suite. Le dernier épisode du plus grand match d’Allemagne n’était pas différent puisque le Bayern a marqué tous les points avec une victoire 3-2 au Signal Iduna Park grâce à une pénalité tardive de Robert Lewandowski après que Mats Hummels a été jugé pour avoir manipulé le ballon dans la surface lors de l’examen de l’assistance vidéo. . L’arbitre Felix Zwayer a appelé pour accorder le penalty, mais avait décidé de ne pas récompenser Marco Reus d’un coup franc plus tôt dans cette seconde mi-temps.

La majorité des 15 000 spectateurs du Westfalenstadion ainsi que Marco Rose étaient furieux lorsque Zwayer a lancé des cris de pénalité lorsque Lucas Hernandez s’est bousculé dans la surface avec Reus, ce qui a fait que ce dernier a heurté le pont. Le centre de relecture vidéo de Cologne aurait certainement examiné la situation et communiqué avec Zwayer ce qui s’était passé exactement et il a estimé que cela ne justifiait pas un deuxième regard sur le moniteur VAR du côté du terrain. Rose, Reus et ses coéquipiers étaient clairement convaincus qu’une pénalité était méritée.

S’exprimant après le match, Zwayer a offert son point de vue sur la situation. « C’était un contact dans la partie supérieure du corps, ce qui est autorisé même à grande vitesse. La situation n’est pas en noir et blanc, j’ai décidé de ne pas tirer de penalty à cause de ma ligne (de vue). Ce n’était pas nécessaire pour moi car j’avais une vue dégagée. Encore une fois, dans la situation avec le handball sur Hummels, j’avais une perception factuelle. Dans l’autre situation, j’avais une vue complète, si l’assistant vidéo avait eu un deuxième coup – comme un bras qui était sorti – il m’aurait donné ça sur l’oreille », a-t-il expliqué (tz).

Pour le handball de Hummels qui a conduit au penalty gagnant de Lewandowski, Zwayer a déclaré que le bras du défenseur était levé dans une position non naturelle en direction du ballon lorsque le contact a été établi, ce qui lui a permis de prendre une décision plus facile après avoir consulté le moniteur VAR. « La situation était un coup de pied de coin standard. Je vois dans le jeu de course qu’il s’agit d’une touche de Hummels. Dans le jeu, il n’était pas clair si le bras allait au ballon. Je l’ai vérifié après Cologne, puis la position du bras a été vérifiée. Au final, il a clairement dévié le ballon avec son coude. J’ai finalement décidé que c’était une pénalité », a-t-il expliqué.

Rose était visiblement frustré par le non-appel de Reus et l’appel ultérieur de Hummels, et Zwayer l’a réservé pour la deuxième fois peu de temps après que Lewandowski ait converti son penalty, l’envoyant derrière sa propre zone technique. Il avait parfaitement le droit de protester contre les événements qui se sont déroulés, mais il est clair que Zwayer avait autant de perspicacité qu’il le pouvait pour les deux grandes situations entre sa communication avec Cologne et le moniteur VAR. Dans l’ensemble, la plupart des défis et des 50/50 étaient difficiles, comme c’est généralement le cas dans der Klassiker, ce qui explique mieux pourquoi il n’a pas accordé de pénalité à Reus.