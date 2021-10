Felixstowe: la crise des conducteurs oblige les cargos à se détourner du plus grand port du Royaume-Uni

Le coprésident du Parti conservateur, Oliver Dowden, a admis qu’il y avait un « problème difficile » ce matin (Photo: Bav Media)

Les Britanniques pourraient être confrontés à des lacunes sur les étagères ce Noël, car les jouets et les produits électriques sont détournés du plus grand port du Royaume-Uni en raison de la congestion.

Les compagnies maritimes envoient des navires loin de Felixstowe dans le Suffolk après avoir manqué d’espace en raison d’une pénurie de chauffeurs de poids lourds.

Le géant danois du transport maritime AP Moller-Maersk a déclaré que la société avait été contrainte de réorienter un navire par semaine sur deux ou trois.

Une porte-parole de la société a déclaré qu’ils se rendaient dans des ports continentaux tels que Rotterdam et Anvers, où la cargaison sera chargée sur des navires plus petits pour accoster dans d’autres ports britanniques – lorsque l’espace le permet.

Felixstowe dit que la situation s’est améliorée au cours des derniers jours – mais les responsables de l’expédition ont averti qu’il s’agissait de la «tempête parfaite» pour les pénuries de Noël.

L’un d’eux a déclaré au Times: « Je ne veux pas ressembler à un Grinch, mais il va y avoir des lacunes sur les étagères ce Noël. »

Le coprésident du Parti conservateur, Oliver Dowden, a admis qu’il y avait un « problème difficile » lorsqu’il a été interrogé sur la crise de la chaîne d’approvisionnement ce matin.

Il a déclaré à Sky News: « Eh bien, tout d’abord, il convient de noter que les autorités de Felixstowe ont déclaré ce matin que la situation s’améliorait, ce qui est une bonne nouvelle.

« Il y a clairement un problème difficile, en particulier avec les conducteurs de poids lourds – et pas seulement ici, c’est dans toute l’Europe, la Pologne, les États-Unis et même la Chine qui ont ce défi.

«C’est pourquoi nous avons pris des mesures pour y remédier, qu’il s’agisse de former 5 000 chauffeurs de poids lourds supplémentaires, de rendre le processus plus flexible, nous travaillons sur ces défis pour les relever.

« Je sais que c’est une période inquiétante pour vos téléspectateurs et ils seront préoccupés par les reportages, mais je tiens à les assurer que le gouvernement a cessé de relever ces défis et s’emploie à les relever. »

