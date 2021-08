féminisme et ses échecs | Examen national ⋆ 10z viral

Des milliers de personnes descendent Pennsylvania Avenue lors de la Marche des femmes à Washington, DC, États-Unis, le 21 janvier 2017. (Bryan Woolston/.)

Avec autant d’avancées féministes, les femmes devraient être plus heureuses au lieu d’être simplement plus médicamentées.

Au cours des cinq dernières décennies, le féminisme a fait une longue marche à travers la culture américaine, culminant avec la première femme vice-présidente des États-Unis. Mais il n’est pas clair que les fruits du féminisme aident tout le monde. Les mesures du bonheur confirment que les femmes luttent : les suicides, la dépression, la toxicomanie et les infections sexuellement transmissibles ont tous augmenté de façon spectaculaire au cours des cinq dernières décennies. Les femmes ne deviennent pas plus heureuses, juste plus médicamentées. Un rapport Pew de 2020 a montré que plus de 50% des femmes blanches libérales de moins de 30 ans ont une sorte de problème de santé mentale. Cette statistique à elle seule est suffisamment étonnante pour indiquer que quelque chose ne va vraiment pas pour la femme moderne, malgré la hausse constante des avancées féministes.

J’ai récemment dîné avec deux amies qui travaillent dans un centre de crise de grossesse. Ils m’ont raconté des histoires loin d’être inhabituelles sur les défis auxquels leurs résidents sont confrontés et la vie difficile que la plupart ont vécue – être victimes de la traite, proxénètes, toxicomanes, incarcérés, maltraités, et ainsi de suite. Les foyers de grossesse en crise, malgré leur récente déformation dans The Handmaid’s Tale, font un travail incroyable pour protéger et aider à reconstruire la vie des nouvelles mères. Mais il est frappant de considérer que nous, en tant que culture, faisons très peu pour aider les femmes à éviter ces situations gênantes dès le début. Ce n’est que lorsque les femmes arrivent à ce stade et dans ces difficultés que les femmes mentors peuvent intervenir et dire : « Quelque chose doit changer. » Et ceux qui sont en crise sont prêts à écouter parce qu’ils ont tout essayé. Au fur et à mesure que des vies sont reconstruites, des changements de comportement fondamentaux sont enseignés – bien que comme une bataille difficile en raison de l’absence de soutien culturel.

Mais la plupart des femmes américaines avec de l’argent, des diplômes ou des relations n’entendront jamais que notre style de vie féministe culturellement prescrit est la source de leur malheur, de leurs luttes et de leur sentiment de vide. Il semble que nous permettions simplement aux femmes de tomber librement dans des états vraiment horribles, sans même les avertissements rapides d’effets secondaires requis pour les publicités pharmaceutiques. (Imaginez à quoi cela pourrait ressembler ? « Les effets secondaires peuvent inclure des maladies sexuellement transmissibles, une dépression débilitante, la solitude, le désespoir, la toxicomanie et le suicide. »)

La croyance dominante est que la nature humaine est suffisamment plastique pour que nous puissions faire tout ce que nous voulons sans conséquences, mais tant de vies dévastées brossent un tableau différent. La solution progressive, qui circule depuis des décennies, a été de résoudre ou de consolider les problèmes avec davantage d’aide et de programmes gouvernementaux. Vous vous souvenez de Julia ? La femme imaginaire qui n’a jamais eu besoin d’un homme ? Ce portrait involontairement dystopique imaginé sous l’administration Obama visait à nous faire savoir que le gouvernement est là pour répondre à tous nos besoins, de la naissance à la mort, sans imposer aucune sorte d’exigences sur notre comportement.

Il est rare qu’on laisse entendre que les femmes ont été vendues à un mode de vie empoisonné et que les comportements impliqués dans ce mode de vie sont ce qu’il faut réellement changer. Au lieu de cela, nous avons un régime régulier d’articles tels que “Sexe anal: sécurité, conseils, astuces et plus” ou “Comment le camp d’été m’a donné la liberté d’explorer mon queerness” sur Teen Vogue, qui est commercialisé comme “le jeune guide de personne pour sauver le monde. »Les étudiants de première année, maintenant orientés vers leur nouvelle vie loin de chez eux au début de l’année scolaire, sont particulièrement ciblés dans leur nouveau monde sauvage où tout est permis tant qu’il y a consentement et peut-être un masque. De fortes doses d’exploration du genre et de pratiques sexuelles sans risque, ainsi que des tas de contraceptifs, font tous partie de l’accueil sur la plupart des campus universitaires américains.

Mais que se passe-t-il s’il existe une autre façon de vivre, une qui ne mène pas à la route prévisible de la confusion et du désespoir ? Les efforts ou les individus qui font la lumière sur les choses qui aident réellement les femmes se heurtent à des cris de gauche de « victimisation », ou en intimidant ou en blâmant le patriarcat – à peine l’argumentation fondée sur la raison que le féminisme radical était censé fournir.

Que devrions-nous donc transmettre aux femmes de toutes les allégeances économiques et ethniques pour nous aider à avoir une vie épanouissante ? Il y a des bases, telles que : ne pas dormir, ne pas prendre de drogue, ne pas avorter, arrêter de blâmer le patriarcat, trouver un but en dehors de soi, couvrir une partie de cette peau, ne pas trop dépenser, et découvrir ce qui est vraiment bon, pas seulement ce que disent les célébrités. Aucune de ces suggestions n’est révolutionnaire, surtout si l’on regarde honnêtement l’histoire. Ou la nature humaine. Ou la psychologie.

Ces éléments, qui étaient si évidents tout au long de la majeure partie de l’histoire de l’humanité, sont le véritable remède à tant de choses qui nous affligent tous. Mais ce sont des choses que les féministes radicales ne veulent pas dire à voix haute. Au cours des cinq dernières décennies, un système fermé soigneusement construit a été créé afin que tout ce qui se trouve en dehors de ses limites soit presque impensable. Hollywood, les universités, la politique, l’industrie de la mode, les magazines, la télévision de jour et l’édition de livres génèrent suffisamment de récits idéologiques pour s’assurer qu’il n’y a qu’un seul récit en ville. La foi et la famille sont à peu près les seules valeurs aberrantes qui pourraient laisser transparaître. Faut-il s’étonner que ceux-ci aussi soient attaqués ?

Mais des manières de vivre plus satisfaisantes existent, des manières où la dignité est honorée, la santé est vraiment valorisée, les parties du corps ne sont pas ignorées ou rendues inutiles, et les relations – qui sont au cœur de la plupart des femmes – ne sont pas éphémères ou superficielles, utile ou commode, mais profond, durable et vivifiant. Si seulement nous pouvions trouver un moyen de le dire à chaque femme.

Carrie Gress est membre de l’Ethics and Public Policy Center et chercheuse à l’Institute for Human Ecology de l’Université catholique d’Amérique. Elle édite également le magazine féminin en ligne TheologyofHome.com.