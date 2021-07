femme a pris 220 000 photos de pierres tombales | Royaume-Uni | Nouvelles

Mais Lou estime qu’elle n’est qu’à 70 pour cent environ de la réalisation de son projet inhabituel – et que de nouvelles pierres tombales sont ajoutées chaque jour aux cimetières de Norfolk. Sa collection de photos remonte jusqu’à présent aux années 1600 – et Lou et sa mère, Angela Parke, nettoient même certaines des pierres tombales les plus anciennes pour rendre les inscriptions plus visibles. Lou, de North Walsham, a passé plus d’une décennie à constituer sa collection de photos – et conserve des feuilles de calcul documentant les pierres tombales qu’elle a photographiées jusqu’à présent.

Et alors qu’elle documente chaque pierre tombale, elle envoie les détails au site Web d’ascendance Findmypast – pour aider les personnes qui essaient peut-être de retrouver les membres de leur famille enterrés à Norfolk.

Lou a déclaré: “Je pense simplement que c’est vraiment important pour les générations futures, afin qu’elles puissent retrouver leur famille.

“Cela devient si populaire maintenant pour les gens de vouloir savoir d’où ils viennent – j’espère que cela aidera.

“Des personnes m’ont contacté via Ancestry.com à propos de certaines des photos que j’ai prises.

“Mais parce que j’ai tellement de photos, je n’ai pas encore vraiment eu l’occasion de les nommer toutes.

« Dans certains des endroits où je suis allé, il y a des milliers et des milliers de pierres tombales dans un seul cimetière ou cimetière.

“Je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrai jamais terminer, car malheureusement, des gens meurent tous les jours.”

Lou, qui travaille comme chef d’équipe dans un supermarché, a déclaré que son passe-temps “bizarre” a commencé il y a environ 12 ans, lorsqu’elle a commencé à rechercher son propre arbre généalogique.

Elle a déclaré: “Je n’étais jamais vraiment dans l’histoire quand j’étais à l’école, mais quand j’ai commencé à essayer de retracer mon propre arbre généalogique et de retrouver leurs pierres tombales, j’ai trouvé cela absolument fascinant.

“La plupart de ma famille est basée à Norfolk depuis le début des années 1800 – mais j’essaie depuis des années de retrouver mon arrière-grand-mère.

“Je n’ai pas été capable de la trouver, ni d’aller au fond de ce qui lui est arrivé.

“Puis, quand j’ai commencé à photographier d’autres pierres tombales, mon propre arbre généalogique a pris un peu de recul, et ce genre de choses a pris le dessus. C’est devenu un passe-temps un peu étrange.

“Je trouve juste que les cimetières sont en fait des endroits assez charmants et paisibles. Vous avez beaucoup d’animaux sauvages qui les traversent.

“Et certaines des pierres que vous voyez sont si décoratives et ornées qu’elles sont comme des œuvres d’art.

“Ils sont tous faits à la main, et certains des versets que vous voyez dessus sont tout simplement incroyables.

“Vous pouvez découvrir beaucoup d’histoire à partir d’une pierre tombale – parfois, elle dira qui étaient le père et la mère de cette personne, ou leur profession, ou s’ils ont vécu à l’étranger pendant tant d’années.

“C’est vraiment dommage quand on voit que certaines de ces pierres ont été complètement recouvertes d’herbe et ont disparu.

“Mais si je tombe sur quelque chose comme ça et qu’il est toujours accessible, je ferai de mon mieux pour le nettoyer et le photographier.

“Vous seriez surpris de ce qu’un peu d’eau peut faire pour certaines de ces pierres.”

Lou a ajouté: “Cela peut être assez déchirant de voir de jeunes enfants enterrés ou de voir des familles entières anéanties. J’essaie de m’éloigner de cela.

“Mais cela vous fait aussi réaliser que nous sommes vraiment, vraiment chanceux ces jours-ci d’avoir les avancées médicales et scientifiques que nous faisons aujourd’hui.”

Lou a dit qu’elle avait des cimetières et des cimetières sur sa liste qu’elle devait revoir plus tard dans l’année, quand ils ne sont pas si envahis par les fleurs d’été.

Et elle a également hâte de pouvoir voyager à nouveau une fois que les restrictions de Covid le permettront – afin qu’elle puisse photographier des tombes de guerre et des monuments commémoratifs de guerre à l’étranger.

Elle a déclaré: “J’ai tendance à planifier beaucoup de mes voyages autour de la visite de tombes de guerre à l’étranger – dans des villes comme Hambourg, Chypre, Cracovie et Berlin.

“J’espère que dès que le verrouillage sera facilité, je pourrai rentrer à l’étranger et aller en visiter d’autres.”