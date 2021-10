femme avec 21 bébés et 16 nounous prétend qu’elle est une « maman active » | Monde | Nouvelles

Kristina, originaire de Russie, et Galip, homme d’affaires millionnaire de 57 ans, originaire de Turquie, ont eu leur premier enfant ensemble, via une mère porteuse, il y a un peu plus d’un an. Désormais, leur famille s’est considérablement agrandie grâce à l’aide de nombreuses mères porteuses que le couple a versées pour une somme totale de 142 000 £ entre mars 2021 et juillet 2021.

« J’en rêvais depuis l’enfance », a déclaré Kristina au magazine Fabulous. « Mon mari rêvait aussi d’avoir une grande et heureuse famille. Donc, après notre rencontre, nous avons commencé à mettre notre rêve en action. »

En plus de leurs 21 bébés de substitution, Kristina et Galip, qui se sont rencontrés en Géorgie, ont également deux autres enfants vivant avec eux : Victoria, six ans, issue de la relation précédente de Kristina, et l’un des neuf enfants plus âgés de Galip.

Dans une récente séance de questions-réponses sur son compte Instagram, @batumi_mama, Kristina a partagé à quoi ressemble la vie avec 23 enfants sous un même toit, en lui disant plus de 61 000 abonnés : « Nous nourrissons généralement les enfants en temps voulu et nous dînons avec mon mari très tard.

« Le week-end, on mange ensemble, on passe du temps seul le plus possible, c’est pourquoi le dimanche est un jour de congé sur le blog, pour qu’on puisse être juste une famille sans regards indiscrets. »

Leurs 16 nounous travaillent selon un horaire continu de quatre jours, deux jours de congé, et vivent toutes dans le manoir familial à trois étages, avec des chambres près des chambres des enfants et une cuisine où ils peuvent commander de la nourriture.

L’aîné des bébés, Mustafa, a 19 mois et la plus jeune, Judy, trois. Les noms de leurs frères et sœurs sont Mariam, Ayrin, Alisa, Hasan, Judi, Harper, Teresa, Huseyin, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Sara, Lokman, Galip et Olivia.

À propos de la dynamique bébé-nounou, Kristina a déclaré qu’il n’y avait « pas de liaisons ». Alors que chaque nounou est « responsable d’un enfant en particulier » dans la journée, puisqu’elles se lèvent à 6h du matin jusqu’à se coucher à 20h, « les nounous changent » tout au long de la semaine. Les repas sont apparemment particulièrement mouvementés pour tout le monde à la maison.

La jeune mère dit qu’elle fait « toutes les choses que les mamans font normalement » et que sa fille de six ans adore jouer avec tous ses frères et sœurs, les nourrir et lire pour eux.

La famille utilise actuellement 20 gros paquets de couches et 53 paquets de lait maternisé par semaine.

Bien qu’ils ne prévoient pas d’avoir plus de bébés de substitution, elle et Galip peuvent naturellement avoir plus d’enfants, ce qui signifie que la taille de leur panier pourrait encore augmenter.

Elle a déclaré au Sun en juin : « Je planifie ma grossesse, mais pas tout de suite.

« Pour l’instant, j’ai besoin d’être proche de mes bébés.

« C’est difficile d’être maman de 21 enfants quand on est enceinte. »