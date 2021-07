Femme et sport, la carrière éternelle ». débattre de l’égalité des sexes dans le sport

19/07/2021 à 13:06 CEST

Sport.es

“SPORT WITL Talks : la femme et le sport, la course éternelle & rdquor; est un projet social, organisé par « Où est la limite ? » et le journal SPORT, qui vise à donner voix et diffusion aux rôle des femmes dans le sport et dans la société.

Pour y parvenir, les deux plateformes organisent conjointement plusieurs conférences sous forme de table ronde, animé par le journaliste sportive Carme Barceló et mettant en vedette plusieurs invités de luxe, des visages féminins connus et des références de différentes disciplines sportives. Elles toutes discuter de divers sujets liés à l’égalité des sexes dans le domaine sportif: sexisme; maternité; visibilité médiatique; différence d’opportunités, de ressources et de salaires entre les deux sexes; gestion du succès et de l’échec; etc.

Dans le premier de ces entretiens, le jeudi prochain 29 juillet à 20h, ils nous accompagneront quatre grandes références de disciplines sportivesC’est aussi différent que la natation synchronisée, le roller hockey, les arts martiaux et l’athlétisme. Quatre femmes dont les carrières dans les sports de haute compétition sont pleines de succès et de médailles. Elles sont Gemma Mengual, Teresa Bernadas, Carlota Prendes Oui Cristina Lara.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir ce premier SPORT WITL Talks dans un complètement gratuit. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire qui vous trouverez ici , Vous recevrez automatiquement un e-mail avec un lien que, lorsque la conférence commencera, nous redirigerons vers le streaming.

Allez-y et trouvez la motivation avec nous dans un format de conférence très dynamique et passionnant.

Modératrice : Carme Barceló

Journaliste sportif, “Ils m’ont dit que j’allais tomber et depuis je vis en piétinant. “

Diplôme en sciences de l’information, journalisme et publicité. Carme Barceló est active depuis 36 ans dans divers médias audiovisuels et presse écrite. Actuellement chez Atresmedia, Sport, le portail numérique The Luxonomist et le supplément Sport & Style de Diario Sport, dont elle est directrice. En outre, elle est conférencière et consultante en communication et a enseigné des masters en production et relations publiques à l’Université Ramón Llull de Barcelone.

Haut-parleurs:Gemma Mengual, Ancienne nageuse de Natation Artistique et femme d’affaires, “Une vie dédiée à l’eau. “

Gemma Mengual, également connue sous le surnom de “La sirena”, est une athlète, mère et femme d’affaires. Nageur en nage synchronisée (ce qu’on appelle actuellement la « Natation Artistique »), est considérée comme l’une des meilleures de tous les temps et une référence mondiale dans sa spécialité. En 1992, il rejoint l’équipe nationale, ce qui est le début d’un brillant record, dans lequel ils se démarquent 17 médailles d’or, 18 d’argent et 12 de bronze, entre les Championnats du Monde, les Jeux Européens et Olympiques. Cette collection de métaux et de hits fait d’elle l’une des athlètes espagnoles les plus titrées de l’histoire.

Hors de l’eau, Gemma Mengual a reçu le Prix ​​national du sport pour le meilleur athlète espagnol (2005), la Médaille d’Or – Ordre Royal du Mérite Sportif (2007) et, en 2009, elle était candidate au Prix Prince des Asturies pour le Sport.

Après 20 ans dans le sport de haut niveau, en 2012, quelques mois après les Jeux olympiques de Londres, la nageuse catalane a annoncé sa retraite avec ces mots : “Je prends ma retraite car j’ai déjà donné tout ce que je pouvais donner à ce sport”. Cependant, des années plus tard, en tant que mère, elle décide de se jeter à nouveau dans la piscine et, en 2016, elle participe à ses quatrième et derniers Jeux Olympiques (Rio 2016) en duo avec Ona Carbonell.

A partir de ce moment, une nouvelle étape dans la vie de Gemma Mengual a commencé, dans laquelle elle a dû se réinventer et évoluer. Actuellement, Gemma applique au quotidien les valeurs issues de son expérience du sport de haut niveau: travail, effort, sacrifice, persévérance, humilité et ordre. C’est une femme moderne et caméléon, étroitement liée au monde de la mode, des cosmétiques, de la solidarité, de la restauration, du bien-être et de l’alimentation saine, tant pour elle-même que pour toute sa famille, et collabore avec la Fédération royale espagnole de natation artistique en tant que conseillère auprès de l’équipe nationale.

Dans son intervention, Gemma Mengual nous expliquera ce qu’elle a appris tout au long de sa carrière professionnelle et comment le sport peut aider à atteindre l’égalité des genres.

Cristina Lara, sprinteur professionnel « Tu cours comme une fille & rdquor;

Cristina Lara est une sprinteuse de haut niveau de 25 ans. C’est une passionnée de sport qui un jour une enseignante du primaire a découvert ce qui allait devenir sa passion : l’athlétisme.

Ses débuts n’indiquaient pas une haut niveauAu contraire, son développement a été tardif et il a appris ce que c’est que de ne pas obtenir ce que l’on veut très tôt. Mais quelque chose a changé en elle, et pas seulement physiquement, mais elle a découvert qu’avec la discipline et le travail, on réalise des rêves qu’avant même vous n’auriez jamais envisagés. Six titres au niveau national, une médaille d’or au niveau européen, sept années consécutives avec l’équipe nationale espagnole, plusieurs records individuels dans les catégories mineures et le record national de relais attestent de sa carrière sportive.

Au-delà du sport, Cristina est travailleuse sociale et se spécialise dans l’organisation et la planification de projets sociaux et communautaires. Elle est une grande défenseure des valeurs du sport en tant qu’agent de transformation et développeur de compétences sociales et personnelles, et cherche à rapprocher ces apprentissages de la société.

Aujourd’hui, elle est revenue à la compétition, après un temps d’absence des pistes en raison d’une grave blessure au genou qui l’a obligée à subir une intervention chirurgicale. Cependant, cette pierre sur le chemin n’a pas empêché Cristina de continuer à poursuivre ses rêves sportifs.

Carlota Prendes, Champion d’Europe de Jiu-jitsu Brésilien 2020, “Les arts martiaux ne sont pas pour les filles.”

Carlota Prendes est une jeune femme de Murcie qui a été liée aux sports de contact toute sa vie. De 6 à 12 ans, il a fait du judo, mais jamais à un niveau élevé, et il a dû arrêter car il chevauchait d’autres activités. Il a toujours voulu faire du judo, mais sa mère ne l’a pas laissé faire, car elle a dit qu’elle était une fille et qu’elle était petite. À l’âge de 15 ans, il a commencé avec le BJJ et, un an plus tard, il a commencé à concourir, remportant une médaille d’argent dans son premier junior européen. Les années suivantes ont non seulement concouru en BJJ, mais aussi en “grappling” (or en junior no gi -52 et or en gi -64) et en sambo.

Lors de la saison 2019/2020, elle a remporté l’European WB Senior en moins de -48,5 kg, se proclamant championne d’Europe de Jiu-jitsu brésilien et, en plus, elle a été bronze en sambo, or en grappling no gi junior (-49 ) et l’argent en grappling gi senior (-52). Cette année (saison 2020/21), malgré les difficultés en termes de covid, de blessures et le manque de compétitions, il a obtenu le bronze en sambo, l’or en grappling no gi junior et le bronze en grappling gi senior.

L’objectif de Carlota est de continuer à concourir dans différents sports de contact (comme le judo, la lutte ou le sambo de combat) et de devenir professionnelle dans l’un de ces sports afin de gagner sa vie, car c’est ce qui la passionne vraiment et pense à se battre pour ça.

Dans son intervention, Carlota nous expliquera quel est le rôle des femmes dans un domaine sportif, celui des sports de contact, dans lequel historiquement il y a toujours eu plus de présence masculine.

Teresa Bernadas, triple championne du monde de roller hockey “Laissez-vous tomber pour revenir plus fort.”

Teresa Bernadas a débuté le roller hockey à l’âge de 7 ans à Igualada FHCP, club où elle était de 2001 à 2012. À l’âge de 14 ans, elle fait ses débuts dans l’équipe senior, avec laquelle elle est vice-championne d’Espagne en 2009. Plus tard, en 2012, il a signé pour le Club Patín Alcorcón à Madrid, où il a remporté le CChampionnat d’Europe 2014 et a été finaliste de la Queen’s Cup 2013. En 2014, il s’installe en France pour concourir dans les rangs de l’US-Coutras Féminine, obtenant la vice-championne d’Europe et le championnat de France en 2015, année où il quitte le club pour revenir au CP Alcorcón jusqu’en 2017. C’était alors qu’il a décidé de retourner en Catalogne, en signant pour le Club Patí Voltregà (dans lequel elle joue actuellement), avec qui elle a été proclamée championne d’Europe en 2019 et vice-champion d’Europe en 2021.

Au niveau international, Teresa est un pilier fondamental dans le Séléction espagnole. Avec les U20 c’était triple champion d’Europe trois années consécutives (2009, 2010 et 2011) jusqu’en 2014, elle a fait ses débuts avec l’équipe nationale espagnole absolue, avec laquelle elle a été proclamée championne d’Europe (2015) et trois fois championne du monde aux World Roller Games (Iquique 2016, Nanjing 2017 et Barcelone 2019 ), étant élu meilleur gardien du monde en 2016.

En outre, avec l’équipe nationale catalane, il a également remporté le championnat d’Espagne des moins de 18 ans à trois reprises (2010, 2011 et 2012).

En su charla, Teresa nos explicará cuál ha sido su experiencia y aprendizaje en el deporte de alto rendimiento femenino, en su caso el hockey sobre patines, y cómo ve la evolución del papel de la mujer en el ámbito deportivo desde sus inicios en 2001 hasta aujourd’hui.

Tu ne peux pas rater ça Inscription gratuite