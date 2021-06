femme tombe à mort sur la plage de Durdle Door dans le Dorset | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Il est entendu que la femme descendait des falaises rocheuses qui font partie de la célèbre falaise de Durdle Door dans le Dorset lorsqu’elle est tombée hier après-midi.

Elle est tombée sur des rochers près d’une plage et a subi des blessures mortelles, rapporte Devon Live.

La police enquête sur la mort mais ne pense pas qu’elle soit suspecte.

Les services d’urgence s’étaient précipités à Durdle Door vers 15 h 15, mais la femme est décédée sur les lieux.

Le nom, l’âge et d’autres détails de la femme n’ont pas encore été divulgués.

Un porte-parole du Lulworth Estate, propriétaire de la plage, a déclaré à Mirror Online: “Je comprends qu’une femme soit tombée en descendant les falaises au-dessus de la plage de Man o ‘War.

“La police du Dorset a demandé à notre personnel d’aider à contrôler les visiteurs pour permettre à l’hélicoptère d’atterrir.”

La célèbre arche de la falaise a connu plusieurs incidents d’urgence au cours de la dernière année, car elle est devenue un endroit populaire pour les tombeurs.

Une porte-parole de la police du Dorset a déclaré: “À 15 h 07, la police du Dorset a reçu un rapport selon lequel une femme était tombée d’une falaise à Durdle Door près de Lulworth.

“Les agents sont assistés avec d’autres collègues des services d’urgence. Malheureusement, la femme a été déclarée décédée sur les lieux.

“Les agents enquêtent sur les circonstances de cet incident tragique.”

Une porte-parole des services d’incendie et de secours du Dorset et du Wiltshire a confirmé que les équipes de pompiers de Bere Regis, Dorchester et Weymouth étaient sur les lieux pour soutenir les services d’urgence.

Elle a déclaré: “Nous avons été appelés à 15 h 14 après des informations selon lesquelles quelqu’un était tombé de hauteur sur la plage de Man O’War.

“Nous avons des équipages de Bere Regis et Dorchester présents, ainsi qu’une équipe de sauvetage technique de Weymouth.”