Femmes enceintes et employés de divyang dispensés d’exercer leurs fonctions : le ministre de l’Union Jitendra Singh

Le ministre de l’Union, Jitendra Singh, a déclaré dimanche que les femmes enceintes et les employés « divyang » (handicapés différents) des départements du gouvernement central avaient été exemptés de leurs fonctions à la suite d’une forte augmentation des cas de Covid. Cependant, ils devront rester disponibles et travailler à domicile, a-t-il déclaré. Les fonctionnaires et le personnel vivant dans la zone de confinement de Covid ont également été dispensés de prendre leurs fonctions, jusqu’au moment où la zone de confinement est dénotifiée, a déclaré Singh, qui est le ministre d’État au Personnel.

Il a déclaré que la présence physique des fonctionnaires en dessous du niveau de sous-secrétaire a été limitée à 50% de l’effectif réel et que les 50% restants travailleront à domicile, selon un communiqué publié dimanche par le ministère du Personnel.

Les listes seront préparées en conséquence par tous les départements concernés, a déclaré Singh. Cependant, a-t-il déclaré, les fonctionnaires et les membres du personnel, qui ne sont pas au bureau et travaillent à domicile, resteront disponibles à tout moment par téléphone et via d’autres moyens de communication électroniques.

Delhi a enregistré samedi sept décès dus à Covid et 20 181 cas alors que le taux de positivité est passé à 19,60%, tandis que le pays, selon les données du ministère de la Santé mises à jour dimanche, a signalé une augmentation en une seule journée de 1 59 632 cas et 327 décès.

Compte tenu de la propagation rapide du coronavirus, Singh a déclaré qu’un ordre avait été émis par le Département du personnel et de la formation (DoPT) avec l’avis que les réunions officielles se tiendraient, dans la mesure du possible, par vidéoconférence.

De même, les rencontres personnelles avec les visiteurs sont à éviter, sauf en cas d’absolue nécessité, a-t-il déclaré.

Pour éviter la surpopulation dans les bureaux, a déclaré le ministre, les fonctionnaires et le personnel suivront des horaires décalés, de 9h à 17h30 et de 10h à 18h30.

Le DoPT a conseillé à tous les officiers et membres du personnel de garantir le strict respect des comportements appropriés à Covid, tels que le lavage fréquent des mains, la désinfection, le port d’un masque facial ou d’un couvre-visage et le respect de la distanciation sociale, selon le communiqué. Un nettoyage et une désinfection appropriés du lieu de travail, en particulier des surfaces fréquemment touchées, devraient également être assurés, a-t-il déclaré.

Singh a déclaré que les directives émises, conformément à l’ordonnance du DoPT, resteront en vigueur jusqu’au 31 janvier. Un examen régulier sera effectué de temps à autre et les directives pourraient être révisées en conséquence en fonction de la situation, selon le communiqué.

