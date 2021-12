Femmes et sports, la carrière éternelle »

01/12/2021 à 11:44 CET

Le mardi 30 novembre dernier, dans l’après-midi, la quatrième conférence a eu lieu dans les nouvelles installations du Journal SPORT à L’Hospitalet de Llobregat. “SPORT WITL Talks by Banc Sabadell: Femmes et sport, la carrière éternelle & rdquor;. Il s’agit d’un projet social, hébergé par la plateforme de contenu inspirant « Où est la limite ? » et le journal SPORT et avec le soutien de Banque Sabadell, Quoi vise à donner une voix et une diffusion au rôle des femmes dans le sport et dans la société.

Les premiers arrivés étaient Luciana Alves, une athlète d’ultra-distance amateur qui a surmonté une situation de violence de genre, et Patricia Folch, une coureuse amateur qui a vaincu un cancer du sein. Quelques minutes plus tard, le journaliste et animatrice de l’événement Carme Barceló et finalement, Agna Egea, intégratrice sociale et athlète atteinte de sclérose en plaques.

A 16h30 débute la diffusion en direct de la table ronde, Il a été diffusé sur la chaîne YouTube SPORT et Facebook Live, et il a parlé du pouvoir que le sport a comme outil pour surmonter l’adversité, que ce soit sous forme de maladie ou de situations personnelles et sociales compliquées, telles que la violence de genre.

À la fin de l’événement, il était temps de prendre une photo avec les trophées de la Ligue, de la Ligue des champions et de la Copa del Rey. Sans aucun doute, le quatrième « SPORT WITL Talks by Banc Sabadell : Femmes et sport, la carrière éternelle & rdquor ; C’était très intéressant, une étape de plus projet avec un objectif très nécessaire, qui n’est autre que de lutter pour l’égalité des genres dans le sport, et de donner un maximum de visibilité et de voix au rôle des femmes dans le sport et dans la société. Si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez le voir ici