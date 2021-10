22/10/2021 à 11h40 CEST

Les projet social « SPORT WITL Talks by Banco Sabadell: ‘Femmes et sport : la course éternelle’ & rdquor;, dont l’objectif est promouvoir l’égalité des sexes dans le sport et donner voix et diffusion au rôle des femmes dans le sport et dans la société est toujours en cours. Et il le fait avec le troisième des pourparlers qui sont organisant conjointement ces derniers mois le journal SPORT et la plateforme de contenu inspirante « Où est la limite ?‘, avec le soutien de Banque Sabadell, dans laquelle elles parleront du pouvoir énergisant des réseaux sociaux et de leur influence sur la promotion du sport féminin.

Dit discours, totalement gratuit, Il aura lieu jeudi prochain 28 octobre à 16h30 via la chaîne YouTube et SPORT Facebook Live. Journaliste Carme Barceló Elle sera à nouveau l’animatrice d’une table ronde à laquelle participeront trois femmes qui, en plus d’être de grandes athlètes, effectuent un grand travail de motivation à travers leurs plateformes virtuelles : Eva Llinàs, Marta Guerrero et Judit Abarca.

Marta Guerrero. Athlète amateur d’ultra-distance et mère de 6 enfants. Il a découvert la course à pied lorsque la vie devenait très difficile, une époque où le sport était sa force et sa médecine. Bien qu’il ait commencé à courir sur asphalte, obtenant de bonnes notes, sa passion pour la nature et le désir de dépasser ses limites l’ont amené à monde de l’ultratrail. Il a parcouru divers pays du monde dans des compétitions d’aventure, traversant des déserts, des jungles et des volcans & mldr; Sentez la responsabilité de transmettre à vos 6 enfants l’amour du sport et de la nature, la valeur de l’effort, et la passion de vivre la vie jusqu’au bout, en profitant de chaque instant.

A travers ses réseaux sociaux, il essaie transmettre au monde l’envie de faire du sport et encourager les personnes qui suivent à améliorer leur qualité de vie et leur santé mentale et physique, à se challenger, à oser& mldr; et en même temps, il essaie de donner de la visibilité aux femmes dans le monde du sport et de montrer que la maternité ne doit pas être une limite pour aspirer à de grands objectifs.

Eva Llinàs. Il a commencé il y a 5 ans à participer à des courses par étapes, ce qui le passionne tellement qu’il n’a jamais cessé. Et c’est ça motive à poser des défis qui semblent impossibles et voyez qu’avec une bonne préparation et la force physique et mentale nécessaire, tout est possible. Grâce à la course d’ultra-distance, Eva a pu parcourir le monde, rencontrer des gens incroyables et encourager et motiver les autres à se lancer dans la course.

Judit Abarca. Elle est diplômée en Sciences de l’Activité Physique et du Sport de l’INEFC de Barcelone, possède un Master en Éducation Physique (UB) et un autre en Nutrition en Activité Physique et Sportive (UOC), ainsi que plusieurs cours de spécialisation en formation. De plus, il est préparateur physique, tant pour les sportifs que pour la population générale, spécialisé dans la course à pied; mobilité, conditionnement et entraînement fonctionnel; et roller (patins).

Vous trouverez toutes les informations sur ce projet sur le web www.witl.es/conversations