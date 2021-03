Femmes pionnières dans le heavy metal et le hard rock

Vous pouvez compter les femmes musiciens pionnières du heavy metal et du hard rock à deux mains. Cela dit, ces artistes – des Runaways à Vixen en passant par la regrettée Wendy O. Williams – ont préparé le terrain et placé la barre haute pour ceux qui sont venus après. Et il y en a beaucoup – les Butcher Babies, Lzzy Hale de Halestorm, Otep Shamaya d’Otep, Angela Gossow et Alissa White-Gluz d’Arch Enemy et Sharon Janny den Adel de Within Temptation – et leur nombre augmente.

Il était une fois, la musique folklorique, une performance de guitare acoustique assise et souvent modeste, était une activité musicale «sûre» pour les jeunes filles. Puis vint le mouvement «Libération des femmes» de la fin des années 60, une phrase qui sonne aujourd’hui aussi archaïque que des collants. Vous avez eu quelques femmes qui exploraient profondément des musiques plus lourdes et plus sauvages comme, par exemple, Grace Slick dans Jefferson Airplane. Mais ensuite, dans les années 70, est venu l’avènement du heavy rock / metal, et les trop peu de femmes qui ont innové pour le fournir.

Bien qu’il y ait toujours une énorme disparité dans le nombre de femmes par rapport aux hommes dans les groupes de heavy metal et de hard rock, en grande partie grâce aux femmes pionnières ci-dessous, les portes se sont ouvertes. Ces jours-ci, la scène est plus accueillante pour une aspirante à la musique lourde qui s’identifie à une femme qu’elle ne l’a jamais été.

Écoutez le meilleur de The Runaways sur Apple Music et Spotify.

Les fugueurs

L’histoire des Runaways – cinq jeunes adolescents du milieu des années 70 à Los Angeles – fait partie des films. Et leur histoire en est devenue une dans The Runaways en 2010. Alors que les Queens of Noise en ont choqué certains avec des chansons désormais emblématiques comme «Cherry Bomb» et ont été initialement dirigées par un vrai Svengali, Kim Fowley, les Runaways sont entrés dans leurs côtelettes musicales. Plusieurs membres clés, dont la chanteuse Cherie Currie, les guitaristes Lita Ford et le hitmaker de «I Love Rock & Roll» Joan Jett, ont forgé des carrières qui se poursuivent encore aujourd’hui, et à juste titre.

Suzi Quatro

Le pétard de Detroit Suzi Quatro a créé The Pleasure Seekers, un groupe pop familial avec ses sœurs. Au milieu des années 60, la vue du petit chant Quatro et de la basse – jouant avec ses doigts, pas avec un médiator – était une anomalie. Quatro a normalisé la vue et le son avec son interprétation dure et entraînante du rock dans une carrière solo qui lui a permis d’acquérir une renommée internationale avec des chansons glam-friendly comme «Can The Can» et «48 Crash». Bien qu’elle soit musicalement plus populaire à l’étranger que dans ses États-Unis natals, son rôle de la fin des années 70 dans Happy Days as Leather Tuscadero a amené Quatro dans presque tous les téléviseurs d’Amérique. La fille de couverture de Rolling Stone a également écrit des livres, notamment The Hurricane et Unzipped.

Bam Bam / Tina Bell

Avant que Confiture de perles et Nirvana, il y avait le groupe de Seattle Bam Bam, dirigé par Tina Bell. Surnommé la «Reine du Grunge Punk», une démo de 1984 de «Villains» de Bam Bam [Also Wear White]»Trouve les voix bluesy et puissantes de Bell au sommet de la musicalité punk, tandis que des morceaux supplémentaires, y compris le speed-demony, attitudinal« It Stinks », sont rassemblés à travers divers services de streaming. Un article de 2012 dans The Stranger de Seattle était d’avis que «Bam Bam a eu du mal, en partie parce que le public n’était pas d’accord avec une chanteuse punk afro-américaine. Comme l’a observé le fils de la chanteuse décédée, «la presse l’a comparée à Tina Turner, comme si cela avait du sens.» Malgré leur mandat trop court et la mort de Bell, l’influence et les chansons révolutionnaires de Bam Bam ne sont pas oubliées.

Doro Pesch

L’hymne irrésistible de Warlock en 1987 «All We Are» a été l’introduction pour beaucoup du chanteur allemand Doro Pesch. Comme le Canadien Lee Aaron, Doro a été surnommé «la reine du métal», et c’est un titre que Pesch, sympathique et toujours occupé, est facilement à la hauteur. D’abord avec Warlock, puis en solo en tant que Doro, elle a sorti 18 albums, vivant entre sa ville natale de Düsseldorf et New York. La chanteuse, avec son attrait cool et engageant, est constamment en tournée. Au cœur de la pandémie de coronavirus, sa ballade classique, «Fur Immer» (Forever), a été refaite, rappelant au public son talent d’écrivain.

École de filles

Lemmy Kilmister de Motorhead n’a pas souffert les imbéciles avec plaisir, et comme la gamme entièrement féminine britannique Girlschool était l’un de ses collaborateurs fréquents, vous pouvez être sûr qu’ils étaient la vraie affaire. Les membres principaux, la chanteuse / guitariste Kim McAuliffe et la batteuse Denise Dufort, font partie de la formation depuis sa création en 1978. Avec une image de jeans et de cuir proche de leurs frères New Wave of Heavy Metal Iron Maiden, ils ont d’abord rompu avec l’album Hit and Run de 1981. Parmi les autres points forts, citons leur collaboration Motorhead «Please Don’t Touch», «Race With the Devil» et «Cmon, Let’s Go».

Plasmatique

La chanteuse mohawked Wendy O. Williams a craché du punk-métal intense avec son groupe The Plasmatics. Son personnage sur scène était dans la veine de Alice Cooper, repoussant les limites du rock en état de choc. Six albums devant les Plasmatics, cinq albums solos et un travail à l’écran – y compris un sketch SCTV avec John Candy en 1981 et la farce d’exploitation de 1986 Reform School Girls ne sont qu’une partie de l’héritage qu’elle a laissé derrière elle. L’artiste aux multiples facettes était une force amazonienne dans tout ce qu’elle faisait, mais malgré le créneau impressionnant qu’elle se taillait, Williams s’est suicidée à l’âge de 48 ans.

Renarde

Vixen avait de grands cheveux, des tenues scintillantes et moulantes, et exerçait son métier sur Sunset Strip à Los Angeles… comme beaucoup de groupes de mecs de l’époque. Originaire du Minnesota, Vixen a signé un contrat avec EMI / Manhattan et leur premier album éponyme en 1988 Vixen a vendu de l’or et a failli s’écraser dans le Top 20. Avec des millions de streams Spotify, le single irrésistiblement mélodique de 1988 de Vixen «On The Edge of a Broken Le cœur »a encore des jambes; idem la chanson «Crying». À partir de 2019, le groupe continue avec Lorraine Lewis, un vétéran d’un autre groupe entièrement féminin basé à Los Angeles, Femme Fatale.

Déesse du rock

Avant même que la batteuse Julie Turner ait 10 ans, elle faisait de la musique avec sa sœur, la chanteuse / guitariste Jody Turner, 13 ans. des groupes comme Judas Priest et Girlschool. Des chansons comme « Hell Hath No Fury » et « The Party Never Ends » ont captivé les fans des années 80, ainsi que des rockers stridents mettant en vedette des solos de guitare habiles, y compris les stellaires « Raiders ». Malgré une longue pause, Rock Goddess continue désormais en trio avec les sœurs Turner et la bassiste Jenny Lane. Le record de 2019 du trio, This Time, était un retour en métal passionnant.

Lee Aaron

Grandir fan de Led Zeppelin, Les Strawbs, Fleetwood Mac, Cœur, et The Runaways, à la mi-adolescence, la multi-talentueuse Karen Lynn Greening a été invitée à rejoindre un groupe appelé «Lee Aaron». Rejoignant en tant que chanteuse, claviériste et saxophoniste alto, Greening a pris le nom du groupe comme le sien. Elle est également devenue connue sous un autre nom – le titre impressionnant «Metal Queen», après son album et sa chanson à succès en 1984. Avec une dizaine d’albums entre 1982 et 2018, Aaron a exploré une variété de styles, même le jazz et le blues. En fait, Fire and Gasoline de 2016 était son premier album rock en deux décennies.

