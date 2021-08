Fenati joue avec le feu mais prend la pole

28/08/2021 à 14:49 CEST

Juan Antonio Llados

Italien Romain Fenati il a condamné avec autorité sa deuxième pole de la saison, bien qu’ayant terminé avec seulement 43 millièmes de seconde d’avance sur l’Argentin hispanique Gabriel Rodrigo, en qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. L’Italien, qui, le matin, a établi un nouveau record de tous les temps de la catégorie lors du tournage en 2 : 10.619, n’a pas pu passer dans la séance de l’après-midi de 2:11,325, qu’il a réalisé lors de son dernier tour de piste, qu’il a à peine bouclé cinq tours, mais qui ont suffi à le placer dans la meilleure position de la formation de départ, dans laquelle dans son la première ligne accompagnera la vôtre Gabriel Rodrigo et italien Ricardo Rossi.

La première surprise négative de la journée a été l’élimination en Q1 de l’Espagnol Pedro Acosta qui a été écarté de la Q2 en terminant premier en huitième position retardée, ce qui l’obligera à partir vingt-deuxième. Pire encore était Sergio García Dols, son rival direct au championnat, qui en plus de subir une chute après la moitié de la manche a terminé dixième, ce qui le relègue à la vingt-quatrième place dans la formation de départ. Adrien Fernandez, ni Xavier Artigas. Oui, l’hispanique argentin l’a fait Gabriel Rodrigo, les Espagnoles Carlos Tatay et Izan Guevara et le tchèque philippe salac.

Déjà en Q2, Rodrigo signait un meilleur temps de 2 : 11,588, même s’il finirait par le faire baisser de pratiquement deux dixièmes quelques tours plus tard. FénatiPendant ce temps, il a été l’un des derniers à entrer en piste et après son sillage seul le Français a pu être placé Lorenzo Fellon, mais cela n’a pas duré longtemps dans cette situation car lors du tour de lancement, il a fait une erreur et s’est retrouvé au sol tandis que Fenati, quelque peu nerveux à propos de cette situation, est parti à la recherche du tour le plus rapide dans son dernier tour de piste et a réalisé avec facilité. étonnant.

La deuxième ligne aura les Italiens Andréa Migno, Nicolo Antonelli et le tchèque philippe salac par les protagonistes, avec l’espagnol Jérémy Alcoba, Italien Denis Foggia et le turc Denis ncü Dans le troisième. Jaume Masia n’a pas pu dépasser la dixième place mais en tant que meilleur espagnol de la catégorie, devant Izan Guevara, qui est venu de Q1, et de l’italien Stefano nepa.