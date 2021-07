‘Fender 75 Years’: L’histoire officielle du légendaire fabricant de guitares et d’amplis arrive en septembre

Omniprésent dans le monde de la musique, Aile les guitares et les amplificateurs sont également des icônes de la culture populaire, leurs formes et leurs sons sont immédiatement reconnaissables. Rédigé avec autorité et richement illustré, “Fender 75 ans” (Livres de moteur, 21 septembre 2021) est la célébration de l’anniversaire sous licence officielle de la société et de ses instruments légendaires.

De Ailele premier instrument de – une guitare lap steel produite en 1946 – à fonder Garde-boue LionLes premières conceptions révolutionnaires de guitares à six cordes de “style espagnol” comme l’Esquire qui ont établi la norme pour l’explosion de la guitare électrique à suivre, auteur David Chasseur traces Ailetoute l’histoire jusqu’à nos jours. Toutes les innovations et modèles phares sont ici, ainsi que des joueurs légendaires devenus synonymes de Aile instruments à travers les genres musicaux.

En plus des Telecaster et Stratocaster immédiatement reconnaissables, chasseur examine Ailede la gamme de guitares offset légendaires comme la Mustang, la Jazzmaster et la Jaguar, et des modèles d’autrefois comme la Marauder, la Coronado, la Bronco et bien d’autres. La Jazz Bass et la Precision Bass disposent également, tout comme AileLes guitares acoustiques et les amplificateurs à lampes de pointe comme le Bassman, le Twin Reverb et le Princeton, pour n’en nommer que quelques-uns.

En cours de route, les lecteurs obtiendront des scoops approfondis sur les relations que des dizaines de joueurs ont entretenues avec Aile: des pionniers du rock’n’roll comme Hank Marvin et James Burton; icônes du rock classique comme Jimi Hendrix, David Gilmour et Eric Clapton; légendes du blues Bonnie Raitt, Stevie Ray Vaughan et copain gars; dieux du rock alternatif J Mascis et Kurt Cobain…la liste continue. En plus, chasseur explore le travail du Fender Custom Shop primé et les marchandises qui y sont produites.

Illustré tout au long d’images rares des archives de l’entreprise, “Fender 75 ans” offre aux lecteurs de rares vues des coulisses de l’atelier au fil des ans, ainsi que des images de studio des guitares, des publicités et des brochures d’époque rares et des images de performance de Aile joueurs.

De plus, une édition collector de luxe de “Fender 75 ans” sera disponible le 19 octobre 2021. Limitée à 500 exemplaires, cette superbe édition collector est conditionnée dans un Aile-un coffret de présentation inspiré qui comprend également une enveloppe personnalisée contenant cinq œuvres d’art plat exclusives de la Aile archives : une reproduction de vinyle autocollant, une photo pin-up et trois affiches de 12 × 18 pouces.

“Fender 75 ans” est le regard définitif sur le Aileles trois premiers quarts de siècle de et un incontournable pour tout amateur de guitare.

chasseur est auteur, musicien et journaliste. Il est l’auteur de plusieurs livres populaires sur les guitares, les amplis et les effets, y compris Presse Voyageurs‘s “Guitares étoiles”, “La Fender Stratocaster”, “La Gibson Les Paul” et “365 guitares, amplis et effets que vous devez jouer”. Un contributeur régulier de Guitariste et Guitare Vintage magazines, il réside à Portsmouth, New Hampshire.

