Fender acquiert le logiciel de musique et le développeur de matériel PreSonus

Fender Musical Instruments Corporation a officiellement signé un « accord définitif » pour acquérir PreSonus Audio Electronics, un « concepteur et fabricant de solutions matérielles et logicielles d’enregistrement et de son en direct qui résolvent les problèmes du monde réel pour les créatifs en activité ».

Fender, dont le siège est à Los Angeles, qui, avec d’autres fabricants d’instruments, a connu une croissance considérable depuis le début de 2020, a récemment annoncé son rachat de PreSonus Audio Electronics, basé à Baton Rouge. Fondée il y a 26 ans par Jim Odom (actuellement partenaire de Plexos Group, « entreprise de prestation de programmes, de conseil aux entreprises et de technologie de l’information ») et Brian Smith (qui occupe le poste de vice-président de l’ingénierie chez PreSonus), PreSonus « à ce moment » continuera à fonctionner de manière indépendante. , ont relayé les parties.

En plus de l’augmentation des ventes susmentionnée, Fender, 75 ans, a révélé qu’au moins un million de personnes s’étaient inscrites à son application Fender Play au milieu de la pandémie. De plus, une enquête commandée par le fabricant de l’instrument (ciblant les nouveaux guitaristes) a révélé que 72 pour cent des 10 644 répondants étaient âgés de 13 à 34 ans.

Gardant à l’esprit cet afflux de jeunes guitaristes et leur utilisation des ressources numériques pour apprendre l’instrument, Fender a clairement indiqué dans le communiqué de rachat de PreSonus qu’il « envisage un écosystème qui intègre de manière transparente le matériel et les logiciels pour créer une expérience de bout en bout sans effort. pour les clients à tous les niveaux de leur parcours créatif.

De plus, le PDG de Fender, Andy Mooney, a vanté dans un communiqué le potentiel perçu de l’investissement en termes d’inspiration et d’équipement des « générations d’artistes actuelles et futures ».

« Nous sommes ravis d’accueillir tous les membres de l’équipe PreSonus au sein de la famille FMIC et enthousiasmés par les futures opportunités de croissance qui s’offrent aux deux sociétés », a déclaré Mooney, ancien directeur général de Walt Disney Company. « Nos équipes partagent la même passion pour la musique, le même engagement envers l’innovation et la même volonté d’inspirer et d’équiper les générations d’artistes actuelles et futures.

Pour sa part, le fondateur et président de PreSonus, Jim Odom, a ajouté : « Après plus de 25 ans, PreSonus a le sentiment d’avoir trouvé le bon partenaire pour nous soutenir dans la poursuite de notre croissance. Nous sommes impatients de montrer à notre communauté musicale actuelle et future ce que cette opportunité signifie pour eux. »

À l’avenir – pendant la saison des vacances qui approche à grands pas ainsi qu’à long terme – il sera intéressant de surveiller les impacts potentiellement de grande envergure de l’afflux de nouveaux guitaristes (et instrumentistes) que les 20 derniers mois environ ont livrés. . Fait intéressant, malgré le retour continu des divertissements de foule et d’autres fonctions sociales, le marché de l’équipement musical Reverb a récemment déclaré à DMN que ses acheteurs avaient enregistré au nord de neuf millions de recherches concernant «l’équipement audio professionnel» jusqu’à la fin de septembre 2021.

De plus, les recherches de claviers et de synthés ont augmenté de 34% d’une année sur l’autre au cours de la même période, a déclaré la filiale Etsy, avec près de 30 millions de recherches de guitares. Gibson a lancé 2021 en acquérant la société d’amplis-boutiques Mesa/Boogie, et Lego a annoncé en septembre un ensemble Fender Stratocaster de 1 074 pièces, comprenant un support de guitare, un amplificateur et des accessoires.