Fender lance Kurt Cobain Jag-Stang pour le 30e anniversaire de Nevermind

Fender a lancé une réédition spéciale de la guitare Jag-Stang de Kurt Cobain pour marquer le récent 30e anniversaire de Nirvana album influent de Nevermind.

La guitare est basée sur le propre modèle personnalisé de feu Cobain, qui combinait les éléments préférés du guitariste de ses guitares Fender Jaguar et Mustang.

La guitare Kurt Cobain Jag-Stang est au prix de 1 249 £ et vous pouvez trouver plus d’informations sur l’instrument auprès de Fender’s. site officiel.

Le Jag-Stang a également réalisé les propres conceptions et dessins de Cobain, que l’on pouvait trouver dans ses journaux personnels, pour sa guitare Fender idéale. Cobain a joué le Jag-Stang à plusieurs reprises sur la tournée ‘In Utero’ avant sa mort en avril 1994.

« Depuis que j’ai commencé à jouer, j’ai toujours aimé certaines choses sur certaines guitares, mais je n’ai jamais pu trouver le mélange parfait de tout ce que je cherchais », a déclaré Cobain dans une interview en 1994 avec Fender Frontline. « Le Jag-Stang est la chose la plus proche que je connaisse. »

Disponible dans les modèles pour droitiers et gauchers – ainsi que dans les couleurs Fiesta Red et Sonic Blue – la guitare Cobain Jag-Stang est dotée d’un corps en aulne, d’une touche en palissandre de 7,25 pouces de rayon et de micros à simple bobinage et humbuckers personnalisés de style vintage .

« Lorsque nous avons jeté un coup d’œil aux croquis que Kurt Cobain avait dessinés pour la guitare de ses rêves, nous avons été impressionnés par la complexité de son design », a déclaré Justin Norvell, vice-président exécutif de Fender Products, dans un communiqué.

« Nous avons honoré le modèle d’origine – toutes les spécifications du nouveau Jag-Stang sont telles qu’elles étaient. Rien de nouveau n’a été fait, nous voulions vraiment que cela reste aligné sur la vision de Kurt.

«Grâce à notre relation de longue date avec le domaine Kurt Cobain, nous avons toujours su que nous voulions donner vie à sa vision. Ce fut un immense honneur d’aider à concrétiser son idée et à faire revivre ce modèle.

À partir du 12 novembre 2021, Geffen/UMe commémore le 30e anniversaire de Nevermind avec plusieurs rééditions multi-formats. Au total, 94 pistes audio et vidéo, dont 70 inédites, seront disponibles dans des configurations allant des éditions Super Deluxe aux versions numériques/CD standard et vinyle à disque unique avec un bonus de 7 pouces. Dans tous les formats, Nevermind est nouvellement remasterisé à partir des bandes analogiques stéréo d’un demi-pouce d’origine en haute résolution 192 kHz 24 bits.

Précommandez l’édition 30e anniversaire de Nevermind.