Fendi remet des prix spéciaux aux quatre étudiants de la Juilliard School – WWD

ÉTOILES MONTANTES: Fendi s’est associé à la prestigieuse Juilliard School de New York pour mettre en lumière le talent d’artistes émergents dans différentes disciplines.

Le 21 juillet, Fendi attribuera le Fendi Vanguard Award à quatre étoiles montantes sélectionnées parmi les étudiants de dernière année de Julliard inscrits aux programmes de licence, de maîtrise et de diplôme avancé.

Les lauréats des premiers Fendi Vanguard Awards sont la danseuse Cyrie Topete et l’actrice Morgan Scott, ainsi que deux musiciens : le trompettiste William Leathers et le harpiste Adam Phan. Ils recevront un prix en espèces et participeront à un programme de mentorat développé par la maison de luxe basée à Rome.

Ce n’est pas la première fois que Fendi collabore avec Juilliard. En janvier dernier, la maison de couture de luxe italienne a organisé quatre événements Fendi Renaissance: Anima Mundi à travers le monde, le dernier à New York avec six étudiants musiciens du Juilliard Jazz Studies Program se produisant ensemble à The Appel Room at Jazz at Lincoln Center.

À cette occasion, Fendi a lancé un programme de dons avec la principale école d’enseignement des arts du spectacle. Le don à Juilliard sera affecté à des bourses d’études dans les disciplines de la musique, de la danse et du théâtre.

« À la suite de la collaboration pour la série Anima Mundi, qui a célébré les arts à travers la performance des étudiants, Fendi est fier de donner aux étudiants l’opportunité d’explorer davantage leur métier et de mettre leurs talents au monde avec le soutien de Fendi et La Juilliard School », a déclaré le président-directeur général de Fendi, Serge Brunschwig.

Mercredi, Juilliard accueillera également le « Symposium sur l’entrepreneuriat » virtuel parrainé par Fendi. Présentant une gamme de conversations intersectorielles avec des anciens de Juilliard et des dirigeants de Fendi, il mettra l’accent sur l’importance de nourrir un esprit d’entreprise pour atteindre un succès créatif.