Fenerbahce déclare que Chelsea « l’accord conclu » pour le défenseur « ne reflète pas la vérité »

Les géants turcs Fenerbahce ont démenti les allégations selon lesquelles Attila Szalai se rendrait à Chelsea.

Thomas Tuchel a fait de la signature d’un nouveau défenseur central l’une de ses priorités en raison de la situation contractuelle d’un certain nombre de leurs défenseurs. Antonio Rudiger est en fin de contrat à la fin de la saison et ne montre aucun signe de prolongation de contrat. Le temps de Thiago Silva est également écoulé l’été prochain tandis qu’Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta sont également en fin de contrat.

Tuchel souhaite vivement que Christensen reste au Bridge si de nouvelles conditions peuvent être convenues. Alors que Silva, 37 ans, pourrait prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires, les Bleus semblent vulnérables dans ce domaine.

Ainsi, lorsque le patron de la Hongrie, Marco Rossi, a déclaré que « je pense qu’il rejoint Chelsea », le transfert de Szalai semblait plus que plausible.

Cependant, Fener a réagi à l’entretien et a publié un déclaration, via Sky Sports.

Il se lit comme suit : « Les allégations concernant le transfert de notre joueur Attila Szalaï, qui ont été rendus publics ces derniers jours, sur la base de la presse étrangère et des réseaux sociaux, ne reflètent pas la vérité.

« Notre club n’a fait aucune négociation de transfert concernant notre joueur de football à succès Attila Szalai. Notre joueur continue son travail en se concentrant entièrement sur les objectifs de notre équipe. Nous le présentons au public.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Chelsea « sérieux » à propos de Szalai

Szalai, 23 ans, a participé aux trois matchs de la phase de groupes de l’Euro 2020 de la Hongrie.

Il a également joué contre l’Angleterre en octobre et a aidé à maintenir les hommes de Gareth Southgate à un match nul 1-1.

Szalai n’a déménagé en Turquie qu’en janvier. Il était une signature de 1,8 million de livres sterling de Apollon Limassol.

Selon CNN Turk le mois dernier, Chelsea était « sérieux » à propos de la signature de Szalai et a fait une offre « astronomique ». Fenerbahce évaluerait la proposition, d’une valeur de 23,4 millions d’euros (environ 20 millions de livres sterling).

L’accord serait en phase finale. Les Bleus étaient prêts à lui offrir un contrat de six ans qui mettrait 4 millions d’euros par saison dans sa poche.

Mais Fener a démenti le discours, du moins pour le moment.

LIRE LA SUITE: Tuchel se méfie du vide laissé par l’homme de Chelsea « tout le monde veut »