Fenerbahçe et Newcastle intéressés par Samuel Umtiti – reportage

Le FC Barcelone veut se débarrasser de Samuel Umtiti au plus vite et pense avoir un acheteur potentiel en vue. Fenerbahçe s’intéresserait à lui. Mais un accord est encore loin d’être conclu, et Umtiti lui-même pourrait être un barrage routier. C’est tout selon un nouveau rapport de Diario SPORT.

Pendant ce temps, en Angleterre, les tabloïds indiquent que Newcastle United fait un pas pour le défenseur.

Umtiti a un salaire très élevé mais joue rarement, voire jamais, pour Barcelone. Les Catalans ont essayé de le faire évoluer pendant très longtemps, mais il a été difficile de trouver un acheteur qui paierait ne serait-ce qu’une partie de son énorme salaire pour un joueur qui souffre de blessures persistantes depuis des années.

Fenerbahçe pourrait être disposé à le recruter pour remplacer Attila Szalai, qui devrait se rendre à Chelsea. Ils paieront une grande partie du salaire d’Umtiti si Barcelone accepte de payer le reste. L’un des plus gros barrages routiers pourrait être le défenseur lui-même. On dit qu’il a rejeté un déménagement à Beşiktaş l’été dernier, il pourrait donc être généralement contre le fait de déménager en Turquie.

Pendant ce temps, Newcastle s’est récemment retrouvé avec beaucoup plus d’argent grâce à son nouveau propriétaire. Eddie Howe serait à la recherche de renforts expérimentés et le Toon pourrait être l’un des rares clubs prêts à payer pour lui.

Barcelone cherche à faire de la place dans la masse salariale pour faire plus de signatures et enregistrer de nouveaux joueurs tout en respectant les règles du plafond salarial.

Il est également dit que plusieurs clubs français pourraient également le remplacer, mais ils cherchent à payer moins que le salaire d’Umtiti et compteraient sur Barcelone pour payer la part du lion. Ainsi, ils sont moins attractifs pour les Catalans.