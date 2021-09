Fenerbahce intéressé à signer Marcelo en tant qu’agent libre

Après 16 ans au Real Madrid, le contrat de Marcelo expire en juin 2022. L’arrière gauche peut être considéré comme excédentaire compte tenu de l’importance croissante de Ferland Mendy et de Miguel Guttierrez. La baisse de forme de Marcelo, ses blessures récurrentes et son salaire élevé justifieraient la décision déchirante du Real Madrid de laisser le Brésilien quitter le club. Le club turc Fenerbache, qui attendrait dans les coulisses, serait intéressé à signer l’arrière pour un transfert gratuit, selon le média turc Milliyet. Idole de Marcelo, et autre arrière gauche brésilien légendaire du Real Madrid, Roberto Carlos a également rejoint Fenerbache à la fin de sa carrière à l’expiration de son contrat madrilène. Ce serait une fin appropriée pour Marcelo de continuer à suivre les traces de son idole.

Roberto Carlos a terminé sa carrière en Turquie avec Fenerbahce. Il a encore eu l’opportunité de jouer dans l’UCL.Photo de Michael Steele/.

Marcelo aura 34 ans à la fin de la saison 2021-2022. Il pourrait décider de continuer à jouer en Europe avec un nouveau chapitre en Turquie, ou pourrait choisir de rentrer chez lui au Brésil. Un retour au Brésil signifierait que ses deux jeunes garçons – Enzo et Liam – pourraient avoir l’opportunité de vivre dans leur pays natal pour la première fois. Enzo fait partie de l’équipe de jeunes du Real Madrid (moins de 12 ans) et a été l’un des joueurs les plus remarquables de son équipe. Ce serait un changement brutal de partir pour le Brésil, mais cela pourrait être une opportunité de se développer au Brésil et de regarder les dernières années de son père en tant que professionnel.