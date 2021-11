Fenerbahçe | Rivalité passionnée sur le Bosphore

20/11/2021 à 07:58 CET

La vie n’est jamais si mal, je pense de temps en temps. Quoi qu’il arrive, je peux toujours me promener le long des rives du Bosphore & rdquor;, a écrit le lauréat du prix Nobel de littérature Orhan Pamuk dans son roman acclamé Istanbul. Le fan de football – et Pamuk l’est – pourrait penser la même chose d’un derby dans la ville la plus peuplée de Turquie : le football n’est jamais si mal, quoi qu’il arrive avec votre passion, vous pouvez toujours assister au derby intercontinental et repartir revigoré.

Plus qu’une possibilité, elle s’impose presque comme une obligation tacite, un commandement de la religion athée du bal, dont les préceptes comportent plusieurs pèlerinages à effectuer au moins une fois dans la vie de chaque croyant : Buenos Aires, Londres, Milan. .. Galatasaray-Fenerbahçe de demain appartient également à cette liste de lieux saints. Une nouvelle occasion, donc, de rattraper nos obligations de fidèles du credo sphérique.

Alain Valnegri est l’un des grands apôtres de cette passion. Il connaît et analyse le football international comme très peu. « Galatasaray, d’origine bien établie, et Fenerbahçe, de racines ouvrières, accumulent un pourcentage élevé de la fans turcs& rdquor;, réfléchit sur le derby de la ville. Ou plutôt l’une d’entre elles, car Istanbul abrite jusqu’à six des 20 équipes qui composent la Süper Lig.

Tous les six, à l’exception du Fenerbahçe, sont basés sur la rive européenne de la ville. Le club asiatique, Besiktas et Galatasaray constituent la Sainte Trinité du football turc, avec 47 des 55 titres disputés. Le sextuor d’Istanbul sera fermé par deux équipes de quartier, le Karagümrük et le Kasimpasa, ainsi que le Basaksehir, club récemment créé et soutien non dissimulé de l’environnement de Recep Tayip Erdogan, l’intrigant président turc.

Bien que les matchs entre n’importe laquelle de ces six équipes puissent être considérés comme des derbies, en réalité surtout les duels entre les trois grands, les seuls clubs turcs à n’avoir jamais été relégués. Et encore plus intensément s’il ne reste que les plus victorieux : sur le sol européen, Galatasaray et ses 22 championnats contre Fenerbahçe, sur le sol asiatique, avec 19 titres. Entre les deux continents, et inconscient de la rivalité, la Méditerranée traverse le détroit du Bosphore en route vers la mer Noire.

Acte de naissance

En plus d’affronter deux continents, ici mutés en deux faces d’une même ville, c’est un derby différent aussi parce qu’il a une date de naissance. « Au début du 20e siècle, il n’y avait pas d’hostilité, et même une fusion des deux clubs a été tentée & rdquor;, dit Valnegri, «Mais le 23 novembre 1934, un match amical a eu lieu qui s’est terminé par un tángana et une suspension d’arbitrage & rdquor;.

Il s’en est suivi depuis une longue ribambelle d’affrontements citoyens –394 avec celui de demain–, gros d’une passion débordante. À tel point que cet épisode de Derby Days n’est peut-être pas la destination la plus familière. Leurs chants, feux d’artifice et typhos sont sans égal dans le football européen, mais la violence fait aussi partie de la liturgie. Et, parfois, les groupes ultras submergent les autorités. Ainsi, en 2013, un homme de 19 ans a été éraflé à mort après le derby pour avoir porté le jaune et le bleu de Fenerbahçe.

Dans cette édition du derby, les ‘Galata’ améliorent leurs performances ces dernières semaines, contrairement à Fenerbahçe. « Après avoir très bien commencé le parcours, en octobre, ils se sont effondrés et leur entraîneur, le Portugais Vítor Pereira, est déjà en discussion & rdquor;, déclare Valnegri, commentateur international de football chez Movistar. Outre le moment de la forme, Fenerbahçe commence à être hanté par l’histoire : ils n’ont plus gagné de derby intercontinental depuis avril 2017.

Au cours des quatre dernières saisons, le ‘Galata’ a toujours terminé au-dessus du classement et a également réussi à briser une malédiction. Si pendant 20 ans il n’a pu ajouter une seule victoire sur le terrain de son grand rival, le 23 février 2020 il a finalement pris d’assaut le Saracoglu, faisant taire les chants ironiques de ‘Iste böyle, her sene böyle’ (‘c’est ce qu’il y a, chaque année la même ‘) de la part des supporters de Fenerbahçe.

Sur le banc de Galatasaray siégeait ce jour – et aussi demain – le vétéran Fatih Terim : ancien joueur et entraîneur à diverses étapes de Galatasaray, avec qui en 2000 il a soulevé la Coupe UEFA contre Arsenal et la Super Coupe contre le Real Madrid. Deux décennies plus tard, ce sont toujours les seuls titres européens d’un club turc. Une sorte de souvenir chaleureux à parcourir, comme celui dont parle Bosphorus Pamuk. Bien que pas pour le prix Nobel ; il encourage Fenerbahçe.

GALATASARAY-FENERBAHÇE

Istanbul

41°00’N 28°57’E

Population (zone métropolitaine)

15 462 000 habitants

Pays

Turquie

Distance entre les stades

18 km (stade Ali Sami Yen Spor Kompleksi-Sükrü Saracoglu)

Un triplé de pourboires

COMMENT ARRIVER

Sans être low cost, Turkish Airlines vole tous les jours à des prix raisonnables de l’Espagne à l’aéroport d’Atatürk. Bien sûr, pas de panique si les hommes à la tête bandée foisonnent dans le couloir du retour. Les greffes de cheveux sont plus typiques que le blé dur.

QUE VISITER

Même le plus fan de football d’Istanbul n’osera les ignorer : la Mosquée Bleue et Sainte-Sophie sont les monuments qui définissent la ville. Après les avoir visités, détendez-vous dans l’un des hamams à proximité : un bain turc à 20 euros.

O SORTIR

Le Grand Bazar ne sera pas non plus facile à éviter : 4 000 étals dans lesquels tapis, artisanat et épices sont les reines. Pour la nuit il y a les clubs d’Ortaköy, Beyoglu et Taksim, ou les bars à cocktails comme Arkaoda ou eFendi.

PROCHAIN ​​MATCH

Dimanche 21.11.2021 (17h00)