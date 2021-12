Fenerbahçe semble intéressé par Jogi Löw, mais est-ce réciproque ?

Il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines concernant la future destination de l’ancien entraîneur-chef de l’Allemagne Jogi Löw. Différents médias en Turquie ont régulièrement signalé l’intérêt de Fenerbahçe à ramener Löw dans le club qu’il a entraîné pendant une saison il y a plus de vingt ans.

Le journaliste italien Nicolò Schira a tweeté que Fener avait proposé à Löw un contrat jusqu’en 2024 ; Cependant, un rapport antérieur de Sport Bild a déclaré que Löw n’avait pas intérêt à retourner en Turquie.

La seule chose en laquelle Sport Bild est confiant, c’est que Löw veut revenir à l’entraînement au niveau du club au lieu d’une autre équipe internationale. Alors, quelles sont ses options ?

L’Espagne serait sa destination préférée, mais comme Löw se considère comme un entraîneur de haut niveau, il est peu probable qu’il accepte un travail dans une équipe non importante. En ce moment en Espagne, le Real Madrid (Carlo Ancelotti) et Barcelone (Xavi) ne semblent pas avoir intérêt à faire exploser quoi que ce soit pour Löw.

Et si on restait en Allemagne ? Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont les options, et aucune des deux équipes ne semble disposée à amener Löw dans le club. Cependant, BVB est beaucoup plus susceptible d’avoir de la place pour lui le plus tôt possible.

Un voyage en Angleterre est-il dans son avenir ? Manchester United devrait avoir une ouverture, mais au-delà, où Löw s’intègre-t-il ?

Qui sait où ira l’ancien entraîneur-chef de l’Allemagne à ce stade ?