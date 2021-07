Fenêtre de transfert de Sunderland : les chats noirs à la traîne

À une semaine de la nouvelle saison de League One, les clubs de troisième division d’Angleterre tentent désespérément d’améliorer leurs équipes avant leur match d’ouverture. Sunderland, un club qui devrait être à nouveau dans la course à la promotion, semble avoir pris du retard par rapport aux autres espoirs de promotion dans leur tentative de constituer une équipe capable de monter une offre sérieuse pour échapper à la Ligue 1. Avec le départ de nombreux joueurs cet été, cette fenêtre de transfert de Sunderland a été légèrement décevante.

Fenêtre de transfert de Sunderland : les chats noirs doivent se renforcer

Juste trois après plusieurs départs

Jusqu’à présent, seuls trois nouveaux joueurs sont arrivés au Stadium of Light cet été. Beaucoup ont quitté Wearside à la fin de leurs contrats, les Black Cats devaient faire appel à des joueurs pour remplir plusieurs domaines clés.

Parmi ceux qui sont partis figurait le meilleur buteur de la saison dernière, Charlie Wyke, qui a marqué 31 buts la saison dernière. Le milieu de terrain et capitaine Max Power a été étonnamment autorisé à partir et a rejoint Wyke à Wigan Athletic.

Le favori des fans, Chris Maguire, est parti pour Lincoln City, tandis que les milieux de terrain Josh Scowen et l’expérimenté Grant Leadbitter ont également été informés que leurs services n’étaient plus nécessaires.

Des joueurs de l’équipe, tels que l’arrière latéral Conor McLaughlin et le gardien Remi Matthews, sont également partis.

Lee Johnson a également perdu la star du prêt Dion Sanderson et l’ailier des Rangers en prêt Jordan Jones. L’arrière gauche Denver Hume, dont le contrat a expiré, s’est vu proposer un nouveau contrat mais n’a pas encore engagé son avenir dans le club et reste un agent libre.

Les milieux de terrain Alex Pritchard et Corry Evans ainsi que le jeune défenseur Callum Doyle, prêté par Manchester City, sont arrivés au club.

Pritchard, un ancien signataire de 11 millions de livres sterling pour Huddersfield Town, est arrivé sur un transfert gratuit, tout comme Evans, le frère du défenseur de Leicester City Jonny Evans. Pritchard, cependant, a été frappé par Covid peu de temps après sa signature et il est peu probable qu’il soit disponible pour le début de la saison.

À seulement 17 ans, Callum Doyle peut être considéré comme un risque ; Cependant, ses performances en pré-saison suggèrent qu’il est très capable de gérer les rigueurs de la ligue de football.

Il ne fait aucun doute que Sunderland est à court dans plusieurs domaines, en particulier à l’arrière latéral où les milieux de terrain ont été invités à jouer en pré-saison. Il y a beaucoup de travail à faire pour Lee Johnson et son équipe de recrutement.

Jouer au rattrapage

Avec le manque de recrutement à Sunderland, le club est désormais en mesure de rattraper ses rivaux de promotion potentiels. Les goûts de Wigan et Ipswich Town, entre autres, ont investi et recruté massivement de nouveaux joueurs. Ils l’ont fait au début de cette fenêtre de transfert cruciale pour laisser aux joueurs le temps de s’installer.

Si Sunderland signait les joueurs dont ils ont besoin, il leur en demandera beaucoup pour se mettre au travail et performer au mieux de leurs capacités si rapidement dans un nouvel environnement, avec de nouveaux coéquipiers et un nouveau manager.

Lee Johnson passe des nuits blanches au-dessus de la fenêtre de transfert de Sunderland

L’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, a admis qu’il avait des nuits blanches avant la nouvelle saison en raison du faible nombre de son équipe. Interrogé sur le nombre de joueurs qui, selon lui, sont encore nécessaires, Johnson a déclaré: Je pense que nous en avons besoin de quelques-uns, pour être honnête.

« Si tu m’en donnes six, j’en prendrais six. je ne dirais pas que je suis à l’aise [with where Sunderland are] – J’ai des nuits blanches, c’est sûr.

« Ce avec quoi je suis à l’aise, c’est que nous travaillons extrêmement dur en arrière-plan. C’est une division difficile cette année et il faut avoir de la qualité, mais pour le moment nous sommes un peu à court.

Deux acteurs clés qui restent positifs

Pour le plus grand plaisir de Johnson et des fans, deux joueurs clés ont accepté de signer de nouveaux contrats avec le club. Luke O’Nien et Aiden McGeady ont accepté de rester après l’expiration de leurs contrats précédents. Il y avait eu de sérieuses inquiétudes que les deux passeraient à une division supérieure; cependant, les deux sont prêts à jouer leur rôle la saison prochaine.

